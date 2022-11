POKUŠAVALA SAM DA SPREČIM SINA DA BUDE GEJ! Ispovest majke koja je izgubila dečaka: Molila sam se da mi dete ne bude hom*seksualac

Nekada je teško prihvatiti da neko koga vi volite nije dobro ili jednostavno nije onakav kakav smo očekivali da će biti. Borbe koje tata preživljavamo su iscrpljujuće i teške, a priča mame koja je izgubila sine nakon što nije mogla da prihvati da on voli muškarce govori upravo o tome. Godinama nakon što je izgubila svog sina, Linda Robertson deli svoju priču sa svetom, u svom blogu 'Samo zato što on diše'.

Linda je originalno napisala esej o svom iskustvu 2012-te, tri godine nakon smrti svoga sina Rajana, a objavila ga 2013.godine. Kako sama kaže, želi da ujedini roditelje sa obe strane ovog puta, uzevši u obzir da svaki roditelj želi ono što je najbolje za njegovo dete.

Sve je počelo 20. novembra 2001. godine, kada je razgovor koji je povela sa svojim sinom preko poruka, promenio njihove živote zauvek. Rajan je imao samo 12 godina.

- Moj 12-godišnji sin mi je poslao poruku dok sam bila u kancelariji, sa kompjutera u svojoj sobi. Pitao me je da li može nešto da mi kaže. Odgovorila sam da ga slušam - započinje priču Linda.

U daljem razgovoru, Rajan kratko saopštava svojoj majci da je gej, međutim ona to sa nevericom prihvata. Linda je pokušala da ga razuveri nizom pitanja: Šta ga je navelo da to pomisli? Kako to misli?, na šta je dobila nedvosmislen odgovor dečaka da je siguran u to što joj je upravo rekao, kao i da je devojka koju viđaju sa njim samo maska. Rajan takođe kaže sledeće: '

- To je ono što ja jesam, i nešto što znam. Ti ne voliš žene, i ti to znaš. To je ista stvar.

Linda u svom blogu dalje navodi, da je bila u potpunom stanju šoka nakon ovog iskrenog otkrića. Ali takođe navodi da im homoseksualnost u okruženju nije bila strana i odbojna, jer je njen rođeni brat istupio sa svojim priznanjem par godina pre toga.

Za Rajana su bili iznenađeni, jer je uvek delovao neustrašivo i snažno, kao pravi dečak, te nikada nisu posumnjali. Nakon ovoga, roditelji dečaka nisu mogli da spavaju noćima, i Linda kaže:

- Nažalost, sve čime su se vodile naše reakcije narednih par godina je - strah.

Bitna stavka u životu ove porodice oduvek je bila vera, i kao Hrišćani, Linda i Rob govorili su svom sinu da ga vole, i da će ga uvek voleti, ali i da znaju koje je mišljenje 'Boga o tome', te da će morati da donese neke teške odluke. U godinama koje slede, roditelji su pokušavali da privole Rajana, da kroz veru preispita svoje želje, u nadi da će se nešto promeniti, jer su smatrali da je još uvek mlad i zbunjen.

- Volimo te, toliko nam je drago što si naš sin, ali tvoja seksualnost se razvija. Osećanja koja si osetio prema istom polu ne čine te gej osobom. Molimo te, ne pričaj nikome da si gej. Još uvek ne znaš ko si zapravo. Tvoj identitet nije da si gej, već da si Božije dete - pkušavali su na sve načine Robertsonovi.

Kako je odgojen u duhu Hrišćanstva, Rajan je jedan dug period svog života pokušavao da izabere taj put, i okrene se Bogu. Molio se da ga privuku devojke, susretao se sa sveštenikom i čitao verske knjige. A kako Linda navodi, radio je na svom konfliktu sa ocem Robom, i ulagao u svoja prijateljstva sa heteroseksualnim muškarcima, kao što mu je predloženo na terapiji. Ali, ništa se nije promenilo.

- Mi smo u stvari, rekli našem sinu da mora da bira između Boga i svoje seksualnosti. Naterali smo ga da bira.

Sve je krenulo u sunovrat, malo pre njegovog 18. rođendana. Rajan je tada postao depresivan, suicidalan, i odlučio je da baci Bibliju i odbaci svoju veru, u isto vreme, verujući da ga 'Bog nikada neće voleti takvog'. Napravio je nov izbor, a taj izbor bili su- narkotici.

- Mi smo nenamerno naučili Rajana da mrzi ono što jeste, govori nesrećna majka.

Nakon duge borbe sa zavisnošću, Linda kaže da se nešto u njima potpuno promenilo i da su od moltvi da njihov sin nikada ne nađe dečka, molili samo da preživi. U tim trenutcima, sve su mu oprostili, čak su mu i rekli da bi ga prihvatili sa partnerom.

Posle prolaska kroz terapiju odvikavanja, Rajan je učinio fatalnu grešku. I u jednom izlasku sa prijateljima, odlučio da ponovo uzme drogu, nakon 10 meseci. Ovo je bio i poslednji.

Rajan je doživeo teško oštećenje mozga, i poslednje dane svog života proveo je u komi. Neutešna majka je rekla da su sve molbe da nemaju gej-sina tada uslišene, tako što uopšte neće imati sina. Ali samo ne na način, kako su oni zamišljali.

