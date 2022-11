OPTUŽUJU ME DA GA SILUJEM, ALI AKO OBOJE UŽIVAMO... Žena iskreno progovorila o čudnom POREMEĆAJU svog supruga: Nije znala ŠTA RADI

Jedna Australijanka se obratila psihološkinji i kolumnistkinji lokalnih medija da zbog retkog stanja koje ima njen muž, a koje se zove seksomnija, a koje utiče na to da pacijent ima seksualne odnose dok spava.

Australijanka Rejčel je ispričala i kako je zbog seksomnije, a koju lekari smatraju jednom vrstom mentalne bolesti, njen suprug počeo da vodi ljubav sa njom u snu. Prema Rejčel, ovo se dešava najmanje jednom mesečno poslednjih nekoliko godina. Kada se to prvi put dogodilo, bila je veoma iznenađena.

- Mislila sam da je zadremao, a on je počeo da me dodiruje. Pokušao sam da mu nešto kažem, da pitam šta je bilo, jer je očigledno nastavio da spava i nije odgovarao. Ali, onda je postalo jasno da on nema pojma šta zapravo radi - rekla je žena.

Iako joj je isprva bilo neobično, Rejčel se vremenom navikla na ovi neobično stanje svog muža, pa čak je izjavila i da sada više uživa u seksu nego ranije.

- Ako smo oboje voljni, šta to može da smeta? - kaže i odgovara na neke optužbe da je ovakav intimni odnos nalik silovanju i da ona zapravo zloupotrebljava svog muža. Ipak, ako seks postane previše vatren i strastven, vrlo često se Nik probudi, dodala je Rejčel.

