KRENULA U ŠVALERACIJU DA SPASI BRAK JER JE PRIJATELJICA NATERALA?! Ljuti se što je UNIŠTILA porodicu: To je pravi PAKAO na zemlji!

Britanka Ališa napušta muža Gerija zbog dečka s kojim je u vezi tek tri meseca. Sreli su se na veb stranici za upoznavanje nakon što su je prijateljice ubedile da se prijavi.

Ilustracija foto: Printscreen Tik Tok

Žena koju je njena najbolja prijateljica ubedila da ima aferu sada napušta muža, ali njih dvoje i dalje žive pod istim krovom.

Ališa tvrdi da je pre afere njen i Gerijev odnos bio "potpuno u redu". Njih dvoje upoznali su se u školi i zajedno su odrasli u istom gradu, a zaljubili su se kad su postali tinejdžeri. No, Ališin svet se okrenuo naglavačke kada je odlučila da se pridruži veb stranici za upoznavanje i počela da šalje poruke muškarcima.

"Prošli smo kroz život kao svaki drugi bračni par i imamo dvoje sjajne dece. Imamo lepu kuću i porodicu lkoja nas okružuje, ali bili smo škrti, pa nismo nigde putovali niti proveli kvalitetno vreme nas dvoje sami jako dugo. Muž mi nije više seksualno privlačan", ispričala je Ališa za Daily Star.

foto: Profimedija

Kad je razgovarala sa svojim prijateljicama o problemima u braku, one su joj preporučili da ima aferu kako bi spasila brak. Neke od njih priznale su da su i same imale afere. Čak je i Ališina najbolja prijateljica rekla da joj je to pomoglo da se oslobodi i nauči da više ceni svog muža.

U početku, Ališa nije mislila da bi afera mogla popraviti stvari i isprva nije ni htela da posluša prijateljice. No, onda je njena najbolja drugarica otvorila nalog na stranici za upoznavanje pod njenim imenom, a da joj nije rekla za to.

"Nisam htela da prevarim muža, to se dogodilo slučajno. Isti dan sam već dobila ponude od muškaraca i nisam znala šta da radim, pa sam naterala prijateljicu da im odgovori. Toliko sam bila izvan prakse da me cela stvar preplašila i osećala sam se tako nevaljalo i krivo", kazala je Ališa.

Kad je počela da razgovara sa svojim sadašnjim dečkom koji je nazvan Antonio rekla je da se zbog njega osećala opušteno. On je bio u braku slično vreme kao i ona što im je pomoglo da se odmah povežu. Nakon kratkog razgovora našli su se na večeri i od tog trenutka sve se promenilo.

foto: Shutterstock

"Nije to bila ljubav na prvi pogled, ali nešto se jednostavno promenilo u meni te večeri. Ne znam, samo sam se osećala drugačije, možda je to bilo uzbuđenje, ali deo mene jednostavno je osećao da je to nešto više", ispričala je Ališa.

"Ova poslednja tri meseca pokazala su mi što sam propuštala sve ove godine i toliko toga o našoj vezi za koju sam mislila da je normalna jer sam bila mlada – nije."

"Osećam se kao da su mi se otvorile oči i nisam mogla da nastavim sa svim lažima i tajnama. Samo sam morala da kažem i odem, čak i ako je to značilo da me neko vreme mrze."

"Bio je to najgori dan u mom životu kad sam im rekla i neprestano razmišljam o tome kako sam mogla drugačije da se postavim, analizirajući svaku reč i reakciju. Mislim da nikada neću moći da izbacim iz glave izraz šoka na njihovim licima."

foto: Profimedia

Ališa je zabrinuta je li donela pravu odluku, ali sada se ne može vratiti jer misli da joj prijatelji i porodica nikada neće oprostiti.

Ona, njen muž i deca još uvek žive u istoj kući dok rešavaju stvari. Nažalost, jedva da su razgovarali s njom više od nedelju dana otkako im je rekla.

"Nadam se da će odrasli shvatiti zašto sam sledila svoje srce. To je apsolutni pakao na zemlji, svi živimo pod istim krovom nakon mog priznanja. Osećam se kao da ne mogu ni da izvadim nešto iz frižidera, a da me njihove razočarane oči ne gledaju. Ali moram da se setim zašto ovo radim."

Trenutno Ališa više ne razgovara s prijateljicom koja je napravila nalog na stranici za upoznavanje u njeno ime. Budući da se toliko toga dogodilo, ne zna šta bi rekla i trenutno oseća previše emocija.

foto: Profimedia

"Nekako mi je neprijatno što je ovako ispalo, ali sam uzbuđena što će stvari izaći na videlo i što mogu da započnem novi život. Ljuta sam na prijateljicu što me naterala na sve ovo. Da to nije napravila, još bih bila s mužem i decom. Ne bih morala da prolazim kroz sve ovo. Moja porodica je još uvek u šoku. Moja sestra je jedina koja mi je bila podrška i zapravo mi pomaže da prebrodim ovo", ispričala je Ališa.

(Kurir.rs)

Bonus video:

08:00 SVAKI 4 BRAK U SRBIJI ZAVRŠI SE RAZVODOM, PREVARA GLAVNI UZROK: Stručnjak objasnio kako vara žena, a kako muškarac RAZLIKA OGROMNA