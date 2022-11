DOVEDITE U RED SVOJE ZDRAVLJE: Evo kako da regulišete sindrom policističnih jajnika!

Kao žena sigurno ste susreli sa raznim problemima, ali ste uvek pokazali svoju hrabru stranu. No, kad je zdravlje u pitanju umete malčice da to nekako ostavljate sa strane, jer uvek ste sve na nogama uspevale da pregurate. Vremenom ste shvatili da to nikako nije dobra ideja, jer ko će drugi da brine o vama osim vas samih.

Žensko zdravlje je kao što i sami znate jedan veliki izazov da ga očuvate što najbolje znate, jer način života u poslednje vreme je previše stresan. Koliko često u svom okruženju možete da čujete da žene mogu teže da zatrudne, da imaju neredovne menstruacije i promene u menstrualnom ciklusu ili one neprijatne propratne pojave kao što su akne, maljavost, gojaznost, a sve to zajedno pod ruku propraćeno dijabetesom?

Sve što je potrebno ako vi ili vaša drugarica imate neke od ovih simptoma, jeste da pre svega odete na kontrolu kod lekara, da regulišete svoju ishranu i da probate ovaj suplement koji vam u toj borbi i te kako može pomoći – FOLINOMEL!

Folinomel u sebi sadrži pravu kombinaciju mioinozitola i melatonina, kao i folnu kiselinu i kao takav se može bezbedno primenjivati kod terapije u lečenju steriliteta, korekciji telesne težine, kod pacijenta sa hroničnim pelvičnim bolom, kod pacijenata sa insulinskom rezistencijom, kod pacijenata sa hroničnom dispneom, kod pacijenata sa PCOS (sindromom policističnih jajnika), kao i sa problemom mioma.

* Odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (rešenje br. 9051/2016 od 20.05.2016. godine)

Prednosti Folinomela su mnogobrojne:

– Reguliše menstrualne cikluse – Promoviše ovulaciju – Pospešuje kvalitet jajnih ćelija kao i njihov broj – Smanjuje rizik od gestacijskog dijabetesa u trudnoći – Snižava insulin i glukozu – Snižava holesterol – Snižava upalu – Rešava problem mioma na materici – Rešava problem nervoze, kao i prekomerne težine – Smanjuje potrebe za određenim namirnicama – Rešava hormonske manifestacije prirodnim putem

Preparat Folinomel možete naručiti klikom OVDE po ceni od 2.990 rsd ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

*Dostava je besplatna.

**Celokupan asortiman preparata možete videti OVDE.

