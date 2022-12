ZELENI ČAJ JE RIZNICA ZDRAVLJA: Evo kako se priprema i kada se pije

Zeleni čaj smanjuje rizik od srčanih bolesti i karcinoma, snižava holesterol, popravlja raspoloženje, a i odlična je zamena za jutarnju kafu.

Zima je idealno vreme da počnete "terapiju" čajevima i tinkturama za detoksikaciju organizma, koje možete piti sve do proleća kako biste došli do toga da telo apsorbuje lekovite materije iz bilja i one počnu da deluju. Naučnici su do danas otkrili više od 300 karakteristika zelenog čaja, od kojih su neke veoma lekovite, pa se neretko preporučuje i kao čaj koji pomaže u prevenciji niza zdravstvenih problema.

foto: Profimedia

Pijte sveže pripremljen

Zeleni čaj, kao i većina čajeva, ne sme se pripremati s kipućom vodom, već vodom koja je zagrejana na 60-70°C, dakle malo pre ključanja. Najveću korist od zelenog čaja imaćete ako pijete tek pripremljeni čaj, koji je odstajao između tri i pet minuta. Takođe, dobro je promešati ga kako bi se oslobodilo više katehina, aktivnih sastojaka čaja. Dodavanje mleka treba izbegavati jer studije pokazuju da ono zaustavlja blagotvoran učinak katehina iz zelenog čaja. Bolje ga je piti s malo limuna jer velike količine čaja mogu zaustaviti upijanje gvožđa iz voća i povrća, a vitamin C to sprečava.

foto: Profimedia

Pre i posle treninga

Zeleni čaj bogat je antioksidansima, koji deluju protivupalno, što ga čini idealnim za konzumiranje pre i posle treninga kako biste sprečili oštećenje mišića i smanjili upalu. Pomaže vam da budete hidrirani, što je važno za trening i oporavak. Možete ga piti toplog i hladnog. Uz to, šoljica dnevno će vas opustiti i pomoći da smanjite stres delovanjem antioksidansa prisutnih u čaju.

Zamena za jutarnju kafu

Zeleni čaj je odlična zamena za jutarnju kafu jer dokazano povećava psihofizičku energiju, za šta su najviše odgovorni polifenoli. Osim toga, nakon čaja nećete doživeti navalu energije, koja oko 11 sati već pada, nego vas duže održava aktivnim. Ipak, kao i kad je reč o kafi, ne preporučuje se više od dve do tri šoljice zelenog čaja na dan, a pogotovo ga izbegavajte pred spavanje jer sadrži visok udeo kofeina. Trudnice i dojilje trebalo bi da ga izbegavaju.

foto: Profimedia

Dodajte đumbir za čišćenje organizma

U pripremljeni zeleni čaj, dok je još topao, narendajte malo đumbira i ostavite da odstoji, kako bi se oslobodila jedinjenja koji podstiču čišćenje organizma. Ovako pripremljen čaj može se piti i ohlađen. Možete ga zasladiti s malo meda.

Protiv depresije i teskobe

Nabavite zeleni čaj i čaj od jasmina u rinfuzu pa ih kombinujte po želji. Miris jasmina i jedinjenja koja oslobađa taj čaj delovaće poput sedativa i umiriti vas. Isti učinak ima i cvet lavande ili kamilice, pa u čajnik možete dodati i prstohvat sušene lavande.

foto: Shutterstock

S mentom za probavu

U čajnik s toplom vodom u koji ste dodali listiće zelenog čaja stavite i nekoliko listića mente, koja pozitivno deluje na probavu, i ostavite da odstoji tri do pet minuta.

