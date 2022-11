RAČUNI SVE VEĆI, A VAMA U KUĆI SVE HLADNIJE? Ovo su GREŠKE koje pravite tokom GREJNE SEZONE! Evo kako da vam bude TOPLO zimi!

Kako biste pronašli slabe tačke u svom domu najbolje je da angažujete nekoga da vam energetski pregleda dom posebnom termalnom kamerom. Ona će tačno pokazati gde sve gubite toplotu.

1. Termostat je na pogrešnom mestu ili je pogrešno namešten

Postavljanje termostata na mesto koje je direktno izloženo suncu nije poželjno sako želite da vam u kući bude toplo.

- Ovo je ponekad problem u većim kućama sa samo jednim središnjim termostatom. Ako imate termostat na glavnom nivou kuće, temperatura koju očitava nije prosečna temperatura svih prostorija na svim nivoima kuće - kaže Rajan Mejger iz kompanije za izgradnju stambenih objekata.

foto: Shutterstock

- Kako biste uravnotežili rad termostata tokom zimskih meseci, smanjite temperaturu kada ste napolju. Dobra smernica za zimu je postaviti termostat na oko 20 stepeni kada ste kod kuće i smanjiti temperaturu za nekih 6 do 8 stepeni noću ili kad izlazite iz kuće. Tako možete da uštedite čak 10 odsto godišnje na troškovima grejanja i hlađenja - savetuju Brajan i Mika Klajnšmit, zvezde HGTV-ove emisije "100 Day Dream Home".

Takođe, stručnjaci savetuju korišćenje programiranog termostata.

- Još jedna greška je nekorišćenje programabilnog termostata, jer oni regulišu temperaturu vašeg doma tako da ga grejete ili hladite samo kada je to potrebno. To može da vam uštedi novac na računima za energiju i pomogne u održavanju prijatne temperature u vašem domu - smatra Šaun Martin, vlasnik i izvršni direktor The Home Buying Company sa sedištem u Denveru u SAD.

foto: Shutterstock

2. Ne palite plafonski ventilator zimi

- Obavezno namestite postavke na bilo kom od svojih plafonskih ventilatora tako da rade u smeru kazaljke na satu tokom zime - savetuje Bil Semjuel, ovlašćeni izvođač radova kompanije Blue Ladder Development, koja se bavi razvojem stambenih nekretnina na području Čikaga.

- Ako pogledate bazu ventilatora, tamo bi trebalo da vidite mali prekidač koji će promeniti smer kretanja lopatica ako nemate daljinski upravljač. Plafonski ventilator koji radi u smeru kazaljke na satu pomaže u stvaranju uzlazne struje i tako doprinosi cirkulaciji toplog vazduha po celom domu - pojasnio je.

3. Ne proveravate otkud ulazi hladan vazduh

Jedna od najčešćih grešaka koje ljudi čine, a koja može i te kako da doprinese hladnoći u domu, je neproveravanje da li spoljni vazduh ulazi kroz nedovoljno izolovane prozore i vrata. Osim što na takvim mestima hladan vazduh ulazi, isto tako onaj topao izlazi. Jednostavno približite dlan rubovima prozora i vrata i osetićete hladan vazduh na koži tamo gde ne prijanjaju dobro.

foto: Shutterstock

Izolovanje je jeftina metoda koja daje dobre rezultate, a ne morate da imate majstorskog iskustva da biste to uradili sami. Radi se o posebnoj gumenoj traci koja se postavi oko prozora i vrata, te tako zaustavlja ulazak hladnog vazduha kroz proreze.

Ukoliko ste prošle zime izolovali prozore i vrata, sad proverite ima li kakvih oštećenja. Naime, izolacija se s vremenom ošteti i zna da ima male pukotine kroz koje ulazi hladan vazduh. Manja oštećenja možete da zakrpite s malo lepka, dok bi kod većih trebalo da zamenite novom.

Ukoliko vam je to sad prekomplikovano, stavite pod prozore i vrata graničnike koji obično izgledaju kao zmija od platna i fizički sprečavaju prodiranje vazduha - ali, samo na dnu prozora i vrata. Takve "zmije" mogu da se kupe u prodavnicama, a može da posluži i stara ćebad.

foto: Shutterstock

4. Niste izolovali potkrovlje

Ako potkrovlje nije dobro izolovano, toplota će se gubiti, odnosno izlaziće kroz krov, a u domu će zbog toga biti hladnije.

- Uverite se da je vaše potkrovlje adekvatno izolovano tako da proverite nivo izolacije i dodate još ako je potrebno. To će pomoći da u kući bude toplije zimi i hladnije leti - savetuje Šaun Martin.

Koliko toplote gubite kroz krov možete lako da primetite kad padne sneg. Na dobro izolovanim krovovima sneg će se duže zadržati, a na lošim kraće. Takođe, ako se na samo jednom delu krova sneg brzo otapa, tada je to tačka koju bi trebalo bolje izolovati.

5. Preskačete redovno održavanje grejnih tela

- Već u jesen angažujte stručnjaka da pregleda sistem grejanja. Ne odlažite rešavanje problema s grejačima za hladnije mesece. Naime, tada je raspored takvih majstora zgusnut, zbog čega cena usluge pregleda može biti veća. Čak i energetski najučinkovitije električne grejalice mogu da se pokvare i uzrokuju da vaš dom postane hladniji tokom zime - kaže Robert Džonson, direktor marketinga u Coast Appliances.

foto: Shutterstock

- Važno je osigurati grejnim telima čiste filtere i potrebno podmazivanje kako biste izbegli probleme s termoregulacijom i nepotrebne kvarove - dodao je.

6. Ne menjate filtere vazduha

- Jedna od najčešćih grešaka koju ljudi prave je to što ne menjaju filter povratnog vazduha. Prljavi filter vazduha ograničiće protok i otežati rad vašeg sistema grejanja, što može da dovede do većih računa za energiju i hladnijeg doma. Obavezno proverite filter vazduha jednom mesečno i promenite ga prema potrebi - savetuje Aleks Kapocolo, saosnivač SD House Guysa sa sedištem u San Diegu.

- Vazdušne filtere treba menjati svakih 90 dana, osim ako drugačije nije navedeno na pakovanju ili od strane proizvođača - dodaje.

foto: Shutterstock

7. Ne obraćate pažnju na male rupe u zidu

- Većina vlasnika kuća gubi 20 odsto ili više klimatizovanog vazduha koji izbacuju njihove jedinice za klimatizaciju/ grejanje, a to se događa zbog curenja vazduha kroz male rupe i praznine u svim stambenim kanalima. Postoji nova tehnologija koja pomaže da se te praznine zatvore zauvek - kaže Džejson Pauel, osnivač kompanije Breathe Clean Air Duct iz Las Vegasa.

Ako je kuća pravilno napravljena, unutrašnja toplota bi trebala da ostane unutar stambenog prostora. Međutim, u mnogim stanovima i kućama postoje mesta kroz koja topao vazduh izlazi napolje ili odlazi na tavan (a hladan ulazi). Na primer, to mogu da budu mesta gde se nalaze utičnice i prekidači, odnosno mesta kroz koja prolaze kablovi u zidu, ili deo oko dimnjaka koji nije dobro izolovan.

Takva mesta izolujte i ubrzo će vam u prostoru biti toplije.

foto: Profimedia

Kako biste pronašli slabe tačke u svom domu najbolje je angažovati nekoga da vam energetski pregleda dom posebnom termalnom kamerom. Ona će tačno pokazati gde sve gubite toplotu.

8. Ne proveravate dimnjak i kamin

- Ljudi obično ignorišu peći i kamine na drva u toplijim mesecima, ali dobra je ideja pregledati ih i servisirati pre nego što nastupi hladno vreme. Naime, dimnjaci mogu da budu izvor ulaska hladnog vazduha i drugih problema zimi. Uklonite sve prepreke, proverite funkcionalnost zaklopca, pregledajte šamotnu ciglu u kaminu i pravilno očistite dimnjak - savetuje Kris Svint, direktor marketinških komunikacija u Westlake Royal Building Products.

- Sve će to osigurati da kamini i peći na drva budu u dobrom stanju za hladnije mesece - dodao je, a prenosi msn.com.

Ako u kući imate dimnjake koje koristite povremeno, bilo bi dobro da ih zatvorite (ostavite otvore za provetravanje) jer je nekorišćeni dimnjak kao rupa u plafonu kroz koju ulazi hladan vazduh. Stručnjaci procenjuju da se kroz otvoreni dimnjak gubi oko 25 odsto energije potrebne za zagrevanje prostora.

foto: Shutterstock

9. Ne koristite zavese i roletne

Spuštanjem spoljnih i unutrašnjih roletni toplota će se duže zadržavati u prostoru i nije loše to uraditi noću. Tokom dana, ako je napolju sunčano, razmaknite zavese da bi toplota sunca ulazila u kuću i tako ga dodatno zagrejala.

10. Zaklanjate radijatore

Daska postavljena iznad radijatora je prepreka toplom vazduhu da izlazi kroz prozor, pa je dobro imati je. Radijatore nemojte da zaklanjate zavesama ili nameštajem jer to onemogućuje zagrevanje prostora pravilno.

Takođe, iskoristite svu energiju koja izlazi iz njega. Iza radijatora koji se nalaze na spoljnim zidovima, ispod prozora, stavite reflektujuću foliju. Tako će prolaz toplote biti usmeren na prostor, a ne na prozor. Dobro je i staviti dodatnu toplotnu izolaciju iza radijatora koji se nalaze na spoljnim zidovima, npr. stiropor. Na taj način će se ponovo gubiti manje topline.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Bonus video:

02:28 ZAŠTO PLAĆAMO GREJANJE CELE GODINE? Gavrilović: Zakon kaže da treba da plaćamo samo ono što potrošimo, OVO JE DUŽNIČKO ROPSTVO