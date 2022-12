SRPKINJE POBESNELE ZBOG PETROVOG PITANJA! Mreže se usijale, sve ga isporzivale zbog njegovog stava: Kakve to veze ima s ljubavlju?

Muškarac pod nikom @PetarKurcic na Tviteru je upitao ljude da li je moguće da obrzovana žena voli fizičkog radnika, a svojim tvitom uspeo je da iznervira žene širom Srbije.

Da li je moguce da fakultetski obrazovana zena voli fizickog radnika? — petar r u ok? (@PetarKurcic) November 23, 2022

- Da li je moguće da fakultetski obrazovana žena voli fizickog radnika? - napisao je.

foto: Printscreen

Komentari su počeli da se nižu ispod posta, a žene su bile besne:

"Obrazovanje nas ne definiše kao osobe, zašto ne bi bilo moguće? Neko ko nema fakultet ne znači da je manje inteligentna osoba od one koje isti ima", "Važno je kakav je čovek a ne diploma. Ako je čovek trut, nezainteresovan da radi, čeka da mu padne sa neba, kuka, negativac... nema te diplome", "Pa čekaj bre, nisu ljudi bez fakulteta retardirani. Nisu čak ni neobrazovani. Kakve su ti to predrasude?", "Hahaha, kakve to veze ima sa ljubavlju? Pa ne voliš valjda nekoga zbog diplome?", "Da, zato što "fakultetski obrazovana žena" sad ne znači baš ništa, fakultet može završiti bilo ko danas. Mnogi fizicki radnici su obrazovaniji od onih koji su završili privatni fakultet sumnjivog naziva. A ako sve ovo nije u pitanju, opet može".

(Kurir.rs)

