“MUŽEVI NEMAJU PARE DA VAM PLATE CARSKI, NE OSTAJEM TRUDNA BEZ TOGA”: Plavuša sa TikToka RAZBESNELA žene u Srbiji izjavom

Plavuša koja je na društvenoj mreži Tiktok upisana kako Nataša Popović objavila je video koji je neke iznenadio, neke iznervirao, ali svakako nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Ona je krenula da priča o doktorki sa TikToka koja je rekla da većina žena želi da se porodi carskim rezom i kako joj nije jazno zašto, a dotična Nataša joj je objasnila da je to sve zbog bola i šokirala sve:

- Ne mogu da zamislim da neko svesno želi da se porodi prirodnim putem u 21. veku, kad imate mogućnost izbora da vas prikolju na pola sata, sat, izvade bebicu, okupaju je i onda probudite iz anestezije i vidite lepu čistu bebu, a ne onakvu, znate već kakvu. Ko hoće da se porodi prirodnim putem super, svaka čast, ali nemojte da mi punite glavu, ne interesuje me, ne slušam nikoga.

Kao što sam rekla ne ostajem trudna dok ne budem znala da imam zakazan i plaćen carski rez. To što velika većina vas nema dovoljno para ili vaši muževi, pa ne mogu da vam plate carski rez, nemojte da pričate da je prirodan porođaj bsuper, jer je to opet sve induvidualno i opet što bih se ja plašila da će nešto da me boli, ako sam ja razmažena princeza, ako oni mogu da me secnu samo i izvade bebicu i ćao.

Ubrzo je usledio i brutalan odgovor devojke koja se na pomenutoj mreži predstavlja kao mariolaaa2, a koja je samo jedna od mnogih koji se nisu složili sa Natašom.

- Može li jedna normalna osoba na ovom TikToku da mi objasni da li ova devojka pokušala da propagira carski rez ili da se sve bogato udamo i nađemo bogate muževe koji će da nam plate carski rez. I posle treba da se budnimo kada nam neko kaže "žene su ovakve", "žene su onakve". Jesmo, svakakve smo, zbog ovakvih - rekla je ona u videu preko kog je napisala:

- Pravićemo se da nismo čule ovu devojku...

Ipak, bilo je i onih koji su je podržali u njenom stavu, te su joj u komentarima pisali i "Bravo, carice", "Potpuno si u pravu", "Neka si im i rekla".

