MUŽ ZA 7 GODINA OPRAO SUDOVE 3 PUTA! Majka dvoje dece izbezumljena zbog ponašanja supruga: Domaćica sam, a on stalno radi ovo!

Majka dvoje dece zatražila je savet na popularnom forumu nakon što joj je suprug uputio kritike i rekao da zbog činjenice da ona nema "pravi posao", kućne poslove treba da tretira tako i da ih ne zapostavlja, jer su oni njena jedina obaveza, pored brige o deci.

Dodao je i da bi "ujutru odmah mogla da počne da čisti".

Izražavajući svoje frustracije, ona je detaljno opisala nedostatak pomoći koju je inače očekivala od svog supruga nakon što bi on završio sa svojim radnim vremenom. Njen muž je bio uznemiren kada je jednom oprao sudove jer je osećao da ne bi trebalo da obavlja poslove posle celog dana rada na poslu.

Objašnjavajući svoju situaciju na popularnom roditeljskom forumu, mama je napisala: "Moj muž i ja smo zajedno sedam godina i imamo dva prelepa dečaka". Pošto njen muž radi na železnici, a ona nije zasposlena, on misli da su čišćenje i čuvanje dece samo isključivo njen posao.

- Dakle, on ne pomaže u čišćenju ili čuvanju dece. Donedavno mi to nije smetalo. Obično kada se probudim volim da se opustim i popijem kafu i odvojim vreme za sebe, a onda kada moj jednogodišnjak ode da spava, počnem da čistim.

Nažalost, rekla je da njen muž misli da mora da počne da čisti odmah nakon što se probudi i to je počelo da izaziva sukob između njih.

- Pre nekoliko dana je bio uznemiren što još nisam počela da perem sudove, pa ih je sam oprao. Ovo je verovatno treći put da pere sudove u poslednjih sedam godina. Zatim mi je rekao: "Ako bi neko na mom poslu morao da nadoknadi nešto što ja nisam uradio, osećao bih se jako loše".

Objasnila mu je da to nije nikakav propust, s obzirom na to da je to i njegova obaveza, vezana za njegovu kuću. Pitala je: "Da li grešim što sam uznemirena zbog ovoga? To mi je tako frustrirajuće".

Objava je izazvala mnogo odgovora, a mnogi su smatrali da muž treba da doprinese kućnim poslovima. Neki su čak bili kivni na njegov pristup roditeljskoj dužnosti.

