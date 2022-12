ŠOKIRAJU SE KAD ČUJU KOLIKO IMA GODINA! Mama (42) za koju stalno misle da je tinejdžerka otkrila tajnu svog mladolikog izgleda

Živimo u eri u kojoj su ljudi opsednuti lepotom i mladolikim izgledom. Ljudi se okreću raznim zahvatima kako bi izgledali mlađi i bili "estetski privlačniji".

U starim vremenima i načini postizanja lepote bili su prilično ludi, jer su žene koristile urin, krokodilski izmet, nosile vakuumske kacige i još mnogo toga, a sve kako bi istakle svoju lepotu.

Ova mama ne pristaje na ekstremne zahvate nege tela, ali izgleda vrlo mladoliko, a sve je to zahvaljujući vlastitoj bjuti rutini, koju je odlučila da podeli sa svima.

Amber Li Lankaster rođena je 19. septembra 1980. Američka je manekenka, glumica i dizajnerka enterijera. Njena glavna postignuća su uloga Dženi Svonson u MTV-jevoj emisiji "The Hard Times of RJ Berger", kao i to što je bila model u emisiji "The Price Is Right".

U dobu od 39 godina Amber je rodila sina i patila je od komplikacija u trudnoći. Njenim obožavaocima je laknulo kad su saznali da su i mama i beba dobro, a tada je žena zapravo oduševila svoje fanove videom u kojem je otkrila svoje prave godine.

Kad je Amber progovorila o svojim godinama, ljudi jednostavno nisu mogli da veruju.

Amber ima preko 400.000 pratilaca na svojoj Instagram stranici, a mnogi od njih jednostavno nisu bili svesni njenih godina, misleći da ima oko 25 ili čak 18 godina.

Zaprepastila je svoje obožavatelje kada je na drugoj platformi - TikTok-u, objavila video u kom je otkrila svoj datum rođenja.

Tada je imala 41 godinu, a uprkos tome što je imala gomilu obožavalaca, mnogi su ostali zaprepašćeni kada su saznali da zapravo nema 18 godina, kao što su mnogi mislili.

Šokirani njenim godinama, ljudi su pisali komentare pune neverice i zahtevali da manekenka s njima podeli kako održava svoj mladoliki izgled.

Među svim kozmetičkim proizvodima koje je Amber navela da koristi napominje kremu s tretinoinom, za koju tvrdi da joj je zaista spasila kožu. Upozorila je, međutim, da ova vrsta tretmana nije za svaki tip kože i da se prvo treba posavetovati s dermatologom.

- Prvo je tretinoin, za to vam je potreban recept, koristim ga 15 godina i doslovno mi je promenio kožu - rekla je.

Ostali proizvodi kojima Amber pripisuje svoj mladalački izgled su: serum s vitaminom C, hidratantna krema s petrolatom i krema sa silikonom koju možete koristiti na usnama, zanokticama, rukama, petama i kao zadnji korak u rutini nege kože za održavanje vlage.

Komentarišući njene savjete, mnogi su rekli da veruju Amberinim savetima zbog njenih godina, piše Brightside.

- Čim si rekla da imaš 41 godinu, odlučila sam učiniti sve što mi kažeš - pisalo je u jednom komentaru tada.

Neko drugi je dodao: "Nije valjda da imaš toliko godina? U redu, sada želim da znam sve o tebi jer sam prilično sigurna da si vampir!"

