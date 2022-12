SVI BIVŠI SU JE VARALI, A ONDA JE NAPRAVILA PREOKRET I DOGODILO SE ČUDO: Birajte partnere isključivo PO OVOM kriterijumu!

Nesrećno zaljubljena Keli Rajan Sanson bila je prevarena više puta i skoro je odustala od pronalaska gospodina Pravog, sada kaže da će izlaziti samo s muškarcima koji odgovaraju njenom horoskopskom znaku.

34-godišnjakinja samo je jedna od takmičara koji se pojavljuju u šouu za pronalaženje partnera, u kojem vrhunski astrolozi spajaju parove koristeći samo njihove natalne karte.

"To je 100 posto zapisano u zvezdama. Stvarno se molim da postoji druga serija jer sam se odlično provela i jedva čekam da neko drugi doživi ono što sam ja doživela. Uživala sam u svakom trenutku. Ovaj projekat definitivno radi", poručila je Keli. Ona je jedna od 12 samaca koji putuju u luksuznu grčku vilu zbog serije "Written In The Stars".

Pre odlaska u šou, koji vodi DJ Radija 1, Klara Amfo, bivša manekenka Keli svoj ljubavni život je opisala kao "upitan".

"Bila sam prevarena. To je bila moja prva ljubav, pa kad se loše završila, to me je jako pogodilo", objasnila je.

“Opisala bih svoj ljubavni život kao upitan na temelju smešnih izbora koje sam napravila. Očito nikad nije uspelo, pa sam zato bila sama.”

Keli, koja je poreklom iz Češira, ali sada živi u Litl Venisu, u zapadnom Londonu, dodala je: "Nemam više vremena za gubljenje, znate, vreme prolazi. Ne želim da gubim vreme na besmislene veze. Želim stvarno ozbiljnu vezu. Želim pravog", rekla je. Svaki takmičar na Ostrvu ljubavi predstavlja 12 znakova zodijaka.

Astrolozi Mišel Najt Vejt, Kolin Bedel i Frančeska Odi spojili su Keli s drskim Rakom, Dejvidom Templerom (32), poznatijim pod imenom Kuvar bez majice na TikToku.

Keli, koja je Blizanac u horoskopu, objašnjava: "On nije moj uobičajeni tip. Mislim da me ne bi privukao u noćnom izlasku."

Ali olimpijac Tobi Olubi (35) iz Klefama u južnom Londonu, bio je taj koji joj je prvi zapeo za oko u vili.

“Tobi je bio moj tip i pomislila sam da ću se slagat s njim, ali se nismo slagali i kad sam ga upoznala, shvatila sam zašto. Bila sam tako otvorena za to iskustvo. Očito su nas spojili s razlogom. Bila sam spremna da naučim i vidim zašto", rekla je.

"U vezi sa serijom sam pomislila: 'O moj Bože, dobiću tri profesionalca koji mogu da mi pomognu da pronađem ljubav.' Kakav neverovatan način za upoznati nekoga.”

Keli kaže da su je stručnjaci naterali da vidi kako su ona i Dejvid "više usklađeni". Šest parova mora da deli sobu koliko traje mesečev ciklus, otprilike mesec dana.

“Bilo je prilično grozno. Upoznali smo se pre otprilike 10 minuta i morali smo da delimo istu sobu, isto kupatilo, ali iskreno, bilo je tako prirodno. Odmah smo se neprestano smejali", ispričala je.

Dosta su se šalili. Bilo je i jake hemije, a Dejvid se čak odlučio za poljubac nedugo nakon što su se spojili.

Keli kaže da joj je učešće u seriji pomoglo da vidi gde je pogrešila u prethodnim vezama.

O tom iskustvu je rekla: “Bilo je čudno učiti o sebi. Vrlo je ranjivo tako se otvoriti. To vas tera da preispitate svoje izbore u prošlosti i shvatite kako reagujete u određenim situacijama. Bilo je to puno emocija, a i puno drame.”

