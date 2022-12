ŠTA ŽENU ČINI ODLIČNOM U KREVETU? 9 muškaraca ISKRENO odgovorilo, a veliko je IZNENAĐENJE što jedne stvari nema na tom SPISKU

Devet muškaraca je za "Cosmopolitan" otkrilo šta za njih znači kada kažu da je žena "dobra u krevetu".

Seksualna kompatibilnost, entuzijazam i kreativnost su samo neki od odgovora koje su muškarci dali. Iako bi mnogi pomislili da je veoma bitan i izgled, nije se ni našao na listi.

1. Otvorenost

"Otvorenost prema svojim seksualnim željama i prema onome što ti pruža dobar osećaj".

2. Entuzijazam

"Entuzijazam je ključan. Iako bih dodao da su i dobre oralne sposobnosti bonus. Takođe, sa ženama koje su avanturisti u seksualnosti, prijatno ti je da razgovaraš o svemu, o željama i maštarijama. No ključna stvar je entuzijazam."

3. Bez osuđivanja

"Seksualna kompatibilnost. Volim neke neprijatne stvari i volim da pronađem devojku koja je barem otvorena za istraživanje, čak i ako to zapravo nikada ne učinimo. Radi se o tome da se prijatno osećam kad sam s njom u spavaćoj sobi, bez straha od osude. Takođe, najseksi stvar koju žena može da nosi u krevetu je samopouzdanje."

4. Hemija

"Njena hemija sa mnom, uglavnom. Najbolji seks koji sam imao je bio sa ženama koje su htele da mi "izbiju" mozak, one su bile vođene strastima."

5. Kreativnost

"Moja supruga skuplja tragove po kući o mojim omiljenim stvarima i jako je dobra u tome. Zna da volim njenu zadnjicu pa kad se seksamo stavi ogledalo da mogu da vidim svaki njen deo. Neverovatno je kreativna."

6. Pokazivanje želje

"Muškarci, poput žena, žele da ih neko želi. Kad mi žena šapuće na uvo i govori mi koliko me želi, onda je to najbolji mogući stimulans. Takođe ću joj se istovremeno dati i još više.!

7. Maženje nakon seksa

!Volim kada uživa u mom telu za vreme seksa, da mi to govorili ili da mi to fizički pokazuje. A kada se mazimo nakon seksa to je neverovatno."

8. Prijatno i opušteno

"Kad je ženi potpuno prijatno da istraži sve aspekte seksa i fizičkog zadovoljstva, to je neverovatno iskustvo. Bitno je uspešno komunicirati."

9. Komunikacija

"Svi su različiti. No dokle god možemo normalno da komuniciramo i budemo otvoreni, da razgovaramo o svemu, osećaj je i više nego dobar."

(Kurir.rs)

