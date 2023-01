POJELA SAM PRVI OBROK POSLE 48 SATI: Zapalila društvene mreže tužnom pričom, a evo šta se zapravo desilo i ko je GLAVNI KRIVAC

Činjenica da sve više mladih pati od anoreksije je i više nego zabrinjavajuća, a uticaj društvenih mreža na svest o izgledu nije za zanemarivanje. Tako se često dešava da zbog grubih komentara na društvenim mrežama ljudi dovedu sebe na ivicu smrti, zahvaljujući izgladnjivanju.

Veliku prašinu u medijima podigla je Australijska influenserka Mihaela Testa kada je podelila video na kojem jede svoj prvi obrok za 48 sati. Ona je na taj način htela da stavi do znjanja svojim pratiocima da jedan loš komentar može da ostavi teške posledice na mentalno zdravlje ljudi, naročito mladih devojaka.

Kako je došlo do toga?

Naime, posredi je sukob sa drugom influenserkom Keri Gribl, koja je javno goovrila da Testa izgleda debelo uživo i da mora da smrša, ukoliko želi da se bavi javnim poslom.

- Nisam izašla iz kuće nedelju dana od kada samo čula taj komentar jer mi se jednostavno ne sviđa kako izgledam i ne želim da me bilo ko vidi - započela je Testa svoju priču u videu koji je podelila sa pratiocima na društvenim mrežama.

Kako je istakla, ona je i ranije imala problema sa poremećajima ishrane, a ovakvi komentari loše utiču na ljudsku prishu.

- Borila sam se sa poremećajem ishrane od 16. do 21. godine i to je bio jedan od razloga zašto sam se operisala jer sam mislila da će to popraviti sve što nije u redu sa mojim mozgom. Bukvalno poslednja stvar koju sam želela je da se taj osećaj ponovo vrati jer ne znam kako da to popravim. Zato što želim da objavljujem realne stvari, htela sam da vam pokažem kako jedan komentar može da utiče na nekoga. Ovo je moj prvi obrok u 48 sati - dodala je Testa.

Tom prilikom pozvala je sve koji imaju problema sa ishranom da jedu zajedno sa njom i na taj način naprve promenu.

- Hajde da jedemo zajedno - rekao je Testa gledaocima pre nego što je otvorila kutiju pice i zagrizla parče.

U međuvremenu, Keri Gribl, infuenserka koja ju je uvredila, izgubila je sponzorstva sa brendovima s kojima je sarađivala zbog zluradog komentara i ostala bez velike svote svojih primanja od kojih je živela.

