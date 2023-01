POSLE OSAM GODINA BRAKA SAM SHVATILA DA SAM GEJ: Ostavila sam muža i našla devojku, a onda je usledio ŠOK kakvom se nisam nadala

Linda Fruts (33) sa Floride rekla je da je odlučila da se rastane od svog 36-godišnjeg supruga Kristofera Hertinga u avgustu 2021. godine. Imaju dvoje dece i bili su u braku osam godina pre nego što je shvatila da je privlače žene.

Međutim, uprkos tome što su ona i Kristofer prekinuli svoj brak, odlučili su da nastave da žive u istoj kući kako bi mogli zajedno da odgajaju svoju decu.

Majka dvoje dece ubrzo se zaljubila u Medi Gros (36) i nakon šest meseci njihove veze, Medi se preselila u porodičnu kuću s Lindom, Kristoferom i njihova dva sina – četvorogodišnjim Eliotom i dvogodišnjim Ouenom.

Ipak, Linda i Medi su htele zajedničku decu, pa su pitale Kristofera da li bi razmislio o tome da im bude donor sperme. Kristofer ne samo da je pristao da donira svoju spermu paru, već je takođe zatražio da bude suroditelj i sada planiraju da odgajaju svoje troje dece kao jednu porodicu.

“Na našem drugom sastanku Medi mi je rekla kako je oduvek želela da bude mama i kako je aktivno pokušavala da pronađe donora”, rekla je Linda za Daily Mail. “Razgovarale smo o tome kako bi bilo ludo da je Kristofer donor i da naša deca mogu da budu u srodstvu, a pitale smo ga pet meseci kasnije.”

Pre njihovog razvoda, Linda se prisetila kako se borila s tim koliko je odnos nje i Kristofera postao platonski.

“Više nisam mogla da se nateram ni da ga poljubim i pitala sam se da li treba da imamo otvoren brak jer sam se iskreno osećala loše zbog njega, nije dobijao stvari koje su mu bile potrebne da bi se osećao voljenim”, objasnila je.

Kristofer je dodao da je bilo teško kada mu je Linda rekla da je lezbijka i rastala se s njim, ali su oboje znali da su im deca najvažnija stvar.

“Mogućnost da ih viđamo svaki dan bila je važnija od podele naše porodice i iskreno, iseljenje bi zakomplikovalo stvari za nas same”, rekao je. “Bilo je teško s vremena na vreme, ali sve vreme razgovaramo kroz svoje emocije i to je puno pomoglo. Većina parova čija se romantična veza završi, moraju da se udalje jedno od drugog kako bi nastavili dalje ili postaje toksično. Pronašli smo način da nastavimo dalje, te da smo još uvek roditelji i živimo zajedno i bilo je super.”

Kada se Medi u njihovim životima pojavila početkom ove godine, njena snažna povezanost s Lindom odmah je bila očigledna celoj porodici.

“Nakon prvog sastanka bile smo nerazdvojne. Provodile smo što više vremena zajedno”, prisetila se Linda. Medi se zvanično uselila šest meseci kasnije.”

I prema rečima majke dvoje dece, njen bivši suprug bio je samo podrška da Medi uđe u porodicu.

“U to vreme nikada nisam bio zabrinut, niti sam osećao nešto negativno prema Lindi ili Medi. Bio sam iskreno uzbuđen. Naša deca vole Medi i biti u istoj kući bilo je korisno i zabavno. Zajedno čistimo, kuvamo i večeramo, povremeno izlazimo zajedno s decom i bez njih”, objasnio je.

Kada je par zamolio Kristofera da donira svoju spermu kako bi Medi mogla da zatrudni, on je priznao da ima mnogo pitanja na koja treba odgovoriti pre nego što mu to bude prijatno. Ali na kraju je odlučio da je to pravi potez za njih. Porodica je u novembru objavila da očekuju bebu, koja treba da se rodi u maju 2023, te su izjavili da trudnoća ide sjajno i da su deca uzbuđena.

Srećom, Linda je rekla da su njihovi prijatelji i članovi porodice bili samo podrška njihovom neuobičajenom dogovoru, a druge mame čak su joj se obratile za savete o zajedničkom roditeljstvu. Kristofer je takođe pronašao novu ljubav otkako se razveo od Linde i nedavno je počeo da se zabavlja s nekim novim.

