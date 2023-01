OVA MESTA NISU ZA S*KS, IAKO NA FILMU IZGLEDAJU BAJKOVITO: Zaobiđite ih, neće vas BOLETI glava zbog OPASNOSTI koje vrebaju!

Možda izgledaju super u filmovima, ali u realnosti donose više štete nego koristi. Kad budete tražili nova luda mesta za vođenje ljubavi, ova izbacite sa liste.

Avanturista ste i volite ponekad da vodite ljubav na otvorenom (ne u ovo doba godine, naravno), ali ipak bi trebalo da preskočite ova potencijalno opasna mesta za eksperimentisanje.

U automobilu u pokretu

Mada su razlozi su prilično jasni, nudimo i par čvrstih argumenata - nekoliko ispitanika priznalo je da su tokom vođenja ljubavi u kolima vozili prebrzo, vijugali se na putu, a njih 11 odsto priznalo je da nije imalo kontrolu nad volanom. Nije vredno toga. Parkirajte taj auto – biće jednako uzbudljivo i neće o vama čitati u novinama.

U bazenu

Nekako se čini da je vođenje ljubavi u bazenu neizostavni deo svakog romantičnog filma, ali stručnjaci tvrde da bi pritom mogli da zakačite polnu infekciju, prouzrokovanu promenom pH vrednosti vaše intimne regije zbog količine hlora u bazenu. Nije više tako privlačno, zar ne?

U moru

Sigurno će vam pasti na pamet "more nema hlor". Ipak moramo da vas upozorimo na mnoštvo ostalih bakterija i parazita koje more ima upravo zato što nema hlor, kao i na prilično neprijatno peckanje ako uzmete u obzir činjenicu da je more slano.

Na balkonu

Balkoni su prekrasni, pogled je predivan, činjenica da ste na određenoj visini i da u svoju erotsku senzaciju uključujete adrenalin čini se primamljivim, ali evo tužne istine – postoji niz ljudi koji su na taj način i poginuli. Nije vredno toga.

U pesku

Ah ti filmovi. Strastveni zagrljaji dok se valjate u pesku na plaži, a talasi udaraju u vas... Činjenica je da je pesak čudne naravi i nekako uvek uspe da se zavuče u svaki deo našeg tela i tamo ostaje danima. Posekotine tamo dole? Ne hvala.

U javnom toaletu

Postoji bar pet različitih infekcija koje vam se smeškaju ako se odlučite na ovu destinaciju, a mi ćemo vam odmah reći da nisu prijatne i da uzrokuju povraćanje i proliv. Uvereni? Nadamo se.

