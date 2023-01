OSTAVILA SAM VERENIKA ZBOG NJEGOVE MAJKE: Kad sam je videla u KUPAĆEM, u zemlju sam propala! Svi su se smejali, a ja sam UMIRALA!

Jedan momak je osramotio verenicu pred svojom majkom i celom familijom, a svoju ispovest o tome je na društvenim mrežama podelila upravo devojka koja je to doživela.

"Zabavljali smo se pet godina i sve je bilo u redu među nama. Verili smo se. Međutim, nisam se slagala sa njegovom majkom. Ona me mrzi, a tokom godina i ja sam počela da mrzim nju", ovim rečima započinje ispovest Amerikanka po imenu Britni na Redditu.

Ona je dalje otkrila da joj je buduća svekrva napravila haos u vezi, a presudio je jedan kupaći kostim.

foto: Profimedia

"Ona je toksična, bezobrazna žena, koja je još od samog početka naše veze stalno imala odvratne komentare na moj izgled, tačnije moju debljinu, ali i na moje godine. Stalno je nabacivala da verovatno ne mogu ni da zatrudnim. Više puta sam joj jasno stavljala do znanja da ne moramo da budemo bliske, ali da me takvi komentari vređaju. Pet godina smo bili u vezi, bilo smo čak i vereni, a za to vreme je uspela da ubedi sve u našem okruženju kako sam ja kriva što nema odnos sa sinom i da zbog mene on odbija da komunicira sa roditeljima", nastavila je devojka.

Jabuka razdora

Kako nije želela da bude "jabuka razdora" u ovom odnosu, devojka kaže da se ponudila da pomogne svom vereniku i budućoj svekrvi, pa im je predložila da idu kod psihologa.

"Odnos im se manje-više oporavio. Psiholog je čak jednom pozvao i mene. Nas dve smo razgovarale i dogovorile se da ne ulazimo u sukob i da nastavimo barem da održavamo privid komunikacije zarad osobe koju obe volimo", priča ona.

foto: Shutterstock

Naizgled je sve delovalo u redu kada su otišli na venčanje kod rođaka njenog verenika. Kako se ono održavalo na moru, nakon ceremonije i slavlja, Britni kaže da su odlučili da produže "gostovanje" i još malo uživaju u lepom vremenu.

"Kako je vreme bilo zaista sunčano, jednog dana smo odlučili da odemo u akva park. Imala sam na sebi kupaći koji je sav bio u tračicama, a moj verenik se zabrinuo da će mi se neka od njih zakačiti za šrafove na nekom od brojnih tobogana, pa mi je poklonio novi. Kupaći je bio kul, sa zadovoljstvom sam ga obukla. Međutim, kada smo stigli u akva park, šokirala sam se kada sam videla da moja nesuđena svekrva nosi potpuno isti model! Stale smo, besno se gledale dok su svi oko nas snimali telefonom naše reakcije, smejući se grohotom. Ispostavilo se da je to bila glupa, unapred smišljena šala! Kada su čuli da moja svekrva nije ponela kupaći, cela familija se urotila da napravi foru i kupila nam iste modele. Mislili su da će biti zabavno", prenosi Mondo.

foto: Profimedia

Međutim, za Britni ovo ne da nije bilo zabavno, već je bila kap koja je prelila čašu.

"I buduća svekrva je u početku bila ljuta, ali se brzo oraspoložila i smejala. Znate li zašto? Zato što je mršavija i zgodnija od mene i izgledala je bolje u kupaćem kostimu. Čula sam i njenog muža kako kaže: 'Pa, ja sam makar oženjen zgodnijom'! Osećala sam se užasno poniženo i istog trenutka sam otišla iz akva parka. Verenik me je pratio i pokušao da mi objasni da je sve šala, da pravim 'od komarca magarca'. Shvatila sam da ne želim više da ostanem sa njegovom porodicom, promenila sam avionsku kartu i odletela kući. Neka misle šta hoće", kaže Britni.

Ipak, kako sama kaže, nije spremna da stavi tačku na vezu i odrekne se pet godina koje je posvetila ovoj ljubavi.

foto: Profimedia

"Kako je uopšte moglo da im padne na pamet da nadmetanje dve žene koje se već jedva tolerišu može da bude smešno? Šala je kada se svi smeju, a nije bilo tako", kaže Britni, ali dodaje da njena odluka da ostavi verenika i njegovu porodicu nije bila "zauvek".

"Jasno je da se glupo poneo. Ali pet godina dobre veze ne može da se precrta. A da budem iskrena, već sam se navikla na zlobu njegove majke. Samo ne treba da dozvolim da me izbaci iz takta", zaključila je.

Ipak, većina korisnika ove mreže joj je savetovalo da beži glavom bez obzira od te užasne porodice i da će se pokajati ako se uda.

(Kurir.rs/ Mondo)

