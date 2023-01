"OVO JE ODVRATNO"! Objavila kako je saopštila mužu da je TRUDNA i ljudima se ŽELUDAC PREVRNUO: "Zna li on gde je to bilo?!"

Korisnica TikToka zgrozila je pratioce kada je objavila kako je svom suprugu saopštila da je trudna. Dok je ona očito mislila da je objava trudnoće slatka i romantična, drugi nisu mogli da se načude jednom detalju i svi su konstatovali isto.

Tejlor Votson je naime objavila video kako ide prema svom partneru. Dok je to činila, nosila je pozitivan test na trudnoću koji su mogli da vide samo ona i kamera. Kada je došla do njega, upitala ga je: "Dušo, mogu li da ti izmerim temperaturu?"

Njen muž je širom otvorio usta misleći da će mu supruga staviti toplomer ispod jezika. Zatim mu je rekla da spusti jezik i pogleda šta kaže "toplomer". Njen zbunjeni partner ga je zatim izvadio iz usta i spustio pogled, a ona ga je pitala: "Dobro, šta piše?"

foto: Printscreen TikTok

Kad je shvatio o čemu se radi, muškarac je razrogačio oči od iznenađenja i oduševljenja i uzviknuo: “Trudna si?!” Dok je buduća mama vrištala od uzbuđenja, on je ustao kako bi je zagrlio i proslavio vest o njihovoj bebi.

Tejlor nije mogla biti uzbuđenija što je podelila video sa svojim pratiocima, te je uz objavu napisala: “Najslađe otkrivanje trudnoće".

Međutim, drugi nisu tako mislili, jer su svi istakli isti zbunjujući detalj o tome kako je saopštila vest.

"Zna li on gde je to bilo?", pitala se jedna korisnica, dok je druga dodala: "A on nije ni registrovao da se ona popiškila na to i sad mu je to u ustima..."

"Nadam se da je to bio dodatni test na trudnoću", glasio je jedan komentar.

Međutim, neki su rekli kako misle da je sve to deo njenog plana i pokušali su da razjasne zabunu.

“Možda je uzela čisti test i napisala rezultat samo da dočara da je trudna”, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: “Očito je lažan test!”

(Kurir.rs/ Vecernji.hr)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:49 ČUDO KOJE SE DOGAĐA JEDNOM U 700.000 TRUDNOĆA, DESILO SE U LESKOVCU! Jelica je za 4 godine rodila dva para blizanca, istog pola