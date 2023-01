KLEKNUO DA ZAPROSI DEVOJKU KAD SE POJAVILA DRUGA ŽENA: Uradila NEOČEKIVANU stvar i izazvala OPŠTI HAOS NA MREŽAMA! (VIDEO)

Elizabet Džordan je na društvenim mrežama objavila kratak snimak sa svog odmora u Rejkjaviku na Islandu. Video počinje tako što par pozira ispred živopisnog vodopada, a zatim ženski glas kaže:

- Pogledajte kako ova žena uništava moju veridbu.

foto: Printscreen

Na snimku se vidi kako se muškarac iznenada spušta na jedno koleno i izvlači kutiju sa prstenom. Žena, shvatajući šta se dešava, u šoku stavlja ruku na lice. Međutim, ovaj romantični trenutak 'pokvarila' je turistkinja koja je u trenutku kada je muškarac kleknuo, pregazila njegove noge pokušavajući da fotografiše prizor iza njih. Ipak, to je samo nasmejalo ovaj srećni par. Devojka je ne kraju rekla „da“, a turistkinja je nastavila da snima prizor i nije se pomerila.

Snimak, koji je objavljen pre samo nekoliko dana, već je postao pravi hit, sakupivši više od 20.000 lajkova. Mnogi komentatori su zaključili da je žena tačno znala šta radi time što je pokvarila prosidbu.

"Ona je to uradila namerno." Možda je samo htela da bude uključena u sve“, „Tačno je znala šta se dešava u tom trenutku i uradila je to namerno“, samo su neki od komentara, prenosi The Sun.

(Kurir.rs)

