VERILI SMO SE, A ONDA MI JE SAOPŠTIO DA JE NAPRAVIO DETE DRUGOJ: Žene iz Srbije otkrile kako su saznale da ih partner VARA

Preljube će biti dok je i ljubavi, a u njima po pravilu najviše pati prevarena strana. Neki se od prevare u vezi ili braku oporavljaju duže, neki uspeju da vrlo brzo nastave dalje, a žene iz Srbije su otkrile kako su saznale da ih partner vara.

„Meni se u prethodnoj vezi desilo da upoznam ‘drugaricu’ svoga dečka odnosno on je tako predstavio kao drugaricu sa fakulteta. Sedeli smo jedno veče, bilo je neko društvo kod njega i tada sam je prvi put videla, a onda sam ubrzo saznala da je to devojka sa kojom me je varao neko vreme. Zamislite upoznao me je sa devojkom s kojom me vara“, rekla je Ivana.

„U njegovom kupatilu sam pronašla uloške koji nisu bili moji. Nisam dramila, samo sam počela krišom da mu uzimam telefon. Ubrzo sam primetila da u njegovom životu postoji puno devojčica sa kojima se viđa, a da sam ja devojka za pokazivanje. Slomila sam se“, kaže Olivera.

„Varao me je sa prvom komšinicom. Godinama“, rekla je Sanja.

„Bili smo vereni i za mesec dana je trebalo da počnemo da živimo zajedno, a onda je došao jednog dana i rekao mi da me više ne voli i da ima novu devojku koja je trudna“, rekla je Nevena.

„Živeo je u inostranstvu kako bi više zaradio i omogućio meni i deci bolje uslove za život, a zapravo je tamo imao drugu ženu s kojom je živeo“, kaže Buba.

„Bivši muž me je varao s njegovom najboljom drugaricom. Ta devojka je bila i moja dobra drugarica“, kaže Slađa.

„Ubedljivo najgora prevara koju sam doživela priredili su mi tadašnji dečko i rođena sestra. Bili su zajedno mesec dana, a onda smo jedan dan otišli na kafu i tad su mi priznali“, rekla je Biljana.

„Ostavio me je na njegov rođendan pod izgovorm da više ne može, a onda sam videla nepoznatu devojku koju grli i koja mu daje poklon. To je najgore iskustvo koje sam doživela, čak je i uzeo moj poklon“, kaže Tanja.

„Godinam sam mislila kako radi u kladionici, a on je bio kod druge žene po osam sati dnevno. Planirali smo bebu i zajednički život“, kaže Marijana.

„Saznala sam da živi dvostruki život. U Beogradu deca i ja, u Novom Sadu druga žena i beba. Preko Fejsbuka sam videla. Kucala sam njegovo ime i prezime kada mi je izašao profil nepoznate žene sa profilnom slikom nje u zadrljaju mog muža, čak je dodala pored svog naše prezime“, rekla je Ana.

