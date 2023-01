PLANIRAO SAM DA SE OŽENIM NJOM, A ONDA SAM SAZNAO ČIME SE BAVILA: Ne mogu da pređem preko toga, TO mi ne izlazi iz glave!

Imam 37 godina, moja devojka je pet godina mlađa od mene. Planirao sam da je zaprosim, a onda sam saznao nešto o njoj što me je potpuno zbunilo i povredilo. Naime, njen bivši me je kontaktirao putem Fejsbuka i poslao mi link ka jednoj stranici. Bila je to porno stranica, a moja devojka glumica u filmu, napisao je muškarac koji se preko The Sun-a obratio psihoterapeutkinji za savet.

Rekla mu je da je ušla u taj krug i plašila se da neće moći da radi ništa drugo. Ipak, odlučila je da je dosta i da mora da menja život. Preselila se u drugi grad i prekinula sve kontakte.

"Sada mi je jasno zašto nije baš htela puno da priča o svom pređašnjem životu kada smo se upoznali. Pogledao sam sve filmove i osećam se užasno, ne mogu to da izbacim iz glave. Šta da radim", pitao je očajni momak.

Psihoterapeutkinja Deidre mu je rekla da je normalno što mu te scene prolaze kroz glavu, ali njegova devojka se odlučila na promenu, ostavila to iza sebe i pristala na vezu s njim.

"I dalje možete da ostvarite srećnu budućnost o kojoj ste maštali i pre ovog saznanja. Moraš da prihvatiš njenu prošlost", savetovala mu je.

