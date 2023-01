ZA UDOBNU I SIGURNU VOŽNJU: Praktični proizvodi koji su vam potrebni za vaš auto, a ne koštaju više od 1.499 dinara!

O automobilu treba voditi računa, jer je to vaš “ljubimac na točkovima”. Kako bi vam uvek bio kao nov, dajemo vam par praktičnih saveta kako da ga održavate!

Zamućeni i žuti farovi narušavaju izgled automobila, a najvažnije je što negativno utiču na vožnju. Sjajna stvar je da postoji rešenje za ovaj problem, i to bez odlaska kod majstora!

foto: Promo

Sprej za sjaj farova završava posao za 5 minuta! Veoma se lako koristi, a dovoljno je samo da sprej isprskate ravnomerno na zamućeni far. To je sve što vam je potrebno da vaš far bude kao nov!

Ovaj fantastičan sprej možete poručiti po ceni od 1.199 rsd.

Vreme, sunčeva svetlost i upotreba ostave trag na vašem vozilu. Stari sjaj može da mu se vrati izvrsnim sredstvom za obnovu plastike koje čini da plastika ili koža izgledaju kao novi!

foto: Promo

Ova tečnost za obnovu plastičnih delova vrlo je jednostavna za korišćenje i

predstavlja idealno rešenje kako bi vaš automobil uvek izgledao svež! Služi kao

dugotrajna zaštita od ogrebotina i bleđenja izazvanim UV zracima i pruža efikasnu

zaštitu od nakupljanja statičnog elektriciteta i prašine. Najvažnije je da ne oštećuje

kožu niti plastiku i vraća im originalni izgled.

Da vaš auto izgleda kao nov, poručite ovo fantastično sredstvo po ceni od

1.499 rsd.

Stakla se često zaprljaju, a kako biste uklonili prljavštinu i odmastili ih, potrebno vam je specijalno sredstvo!

foto: Promo

Način upotrebe: 1. Očistite mrlje, pesak ili prašinu s površine stakla i pričekajte da se osuši 2. Dobro protresite tečnost u bočici 3. U tankom sloju naneti pastu na staklo i polirati sunđerom koji stiže u kompletu 4. Oprati viškove vodom i sunđerom

Ispolirajte sami staklo uz ovo sredstvo za samo 1.499 rsd.

U toku vožnje je bitno i da vodite računa o bezbednosti, kako svojoj tako i tuđoj. Razgovor tokom vožnje može da vas ometa, a najbolje je da telefon odložite na neko praktično mesto. Za to vam može poslužiti magnetni držač!

foto: Promo

Za SAMO 999 rsd može biti vaš.

Još jedan praktičan proizvod ako ne možete da odložite razgovor u toku vožnje jeste Handsfree slušalica.

foto: Promo

Jednostavna je za nošenje i lagana, a osim funkcije poziva može poslužiti i za slušanje muzike.

Poručite je po ceni od 1.199 rsd.

Noćnu vožnju možete sebi olakšati sa ovim specijalnim naočarama!

foto: Promo

One štite pogled od prednjih farova automobila koji dolaze iz suprotnog smera, a svaki vozač zna koliko mu to otežava vožnju. Naočare imaju posebno svojstvo koncentrisanja slike, magle i belkaste boje koje izazivaju umor i sklonost da zaspite za volanom. Slika postaje izuzetno bistra, jer žuto-narandžasta boja nudi toplu, optimističnu atmosferu, kao i komfor tokom vožnje automobilom na bilo kojoj udaljenosti, bez obzira koliko dugo, a da se ne zamorite.

Možete ih poručiti po ceni od 1.499 rsd.



