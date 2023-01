VERENIK ME VARAO DOK SAM BILA TRUDNA: Raskrinkala sam ga pomoću OVOG TRIKA koji uvek radi! (VIDEO)

Kira Arelano iz Las Vegasa nedavno je postala popularna na TikToku nakon što je podelila trik pomoću kog je otkrila da je verenik vara.

Nakon što je otkirla da ju je verenik prevario, trudna Kira ga nije ostavila, već mu je prešla preko toga, ali u pokušaju da obezbedi svoje finansije i emocionalno blagostanje, odmah je predložila predbračni ugovor, koji je uključivao klauzulu da ako neko od njih vara, druga polovina ima pravo na nadoknadu za emocionalnu štetu.

- Pomenula sam predbračnu klauzulu i klauzulu o neverstvu, zbog čega mu je bilo veoma neprijatno. Na kraju je nevoljno pristao, iako je posle toga pokazivao smanjene namere da se oženi. On je do ovog trenutka bio veoma nepokolebljiv u tome da se oženi i da imamo bebu, a onda se izgleda predomislio - kaže Kira u videu.

Ona je otkrila i kako su već vodili razgore o venčanju, te da je ona pronašla savršenu venčanicu, ali čim se pojavila sa predbračnim ugovorom i ovim zahtevima, planiranje venčanja je stalo.

Ubrzo su se sve češće svađali kako bi se na kraju rastali.

Kira se sada vodi poslovicom „jednom preljubnik, uvek preljubnik“, a video je postavila na TikTok kako bi i druge žene zaštitila od neverstva.

Devojka je u videu podelila i priču o nastanku predbračnog govora koja je dodatno privukla pažnju.

Nakon što su se verili, počela je da radi na njihovom predbračnom ugovoru, kada mu je predložila da uključe klauzulu o neverstvu.

- Gledao me je kao da sam luda. To je pokrenulo čitavu svađu. To je zato što je planirao ponovo da me prevari - kaže Kira i tvrdi da danas ne žali zbog onoga što se dogodilo. Ona dodaje:

- Veoma sam zahvalna što sam izašla iz te veze i sprečila sebe da zaglavim u braku sa nekim ko me ne voli i nikada me nije voleo. Pokušala sam da budem najbolja devojka, ali ispalo je kako je moralo - prenosi DailyMail.

