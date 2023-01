OTKRILA SAM ZVER U SEBI, VOLIM I PILETINU! NAJS*KSEPILNIJA BAKA na internetu i spremna za novu ljubav: Mlađi su od mojih sinova!

Fanovi su izabrali Andreu Sanšajn, koja je prava zvezda društvenih mreža, da ponese titulu najsekipilnije bake na internetu, a to su uradili zbog njenih izazovnih i golih fotografija.

Za britanski tabloid "San" otkrila je koliko njenih pratilaca joj šalje poruke, pokušava da uspostavi kontakt sa njom, dobije njen broj. To mogu biti, kaže ona, mladići od dvadeset godina, mlađi od njenih sinova.

- Smešno mi je, smejem se takvim porukama. Seksi sam i to je to, a takođe provodim dosta vremena vežbajući. Želim da budem u formi - otkriva.

Porodica je podržava u svemu, ali njeno ponašanje na društvenim mrežama ipak smeta jednom članu porodice, devetogodišnjem unuku.

- Malo je stidljiv. Voli da priča o meni, ali ponekad primetim da mu nije prijatno da gleda moje izazovne fotografije, ili kada ih gledaju njegovi prijatelji - kaže i dodaje da je ostatak porodice ponosan na nju.

Andrea, rodom iz Brazila, živi u Londonu i kaže da je njena popularnost tolika da ne može ni u teretanu, a da je ne prate horde muškaraca koji je prepoznaju po fotografijama na društvenim mrežama.

- Njihovi pristupi su uvek isti. Pričaju o tome, izvinjavaju se zbog neprijatnosti... Uvek im, kao, treba neka pomoć... Kažu mi da izgledam odlično i da mora da dosta vežbam, pa me pitaju za savet kako da žive. I onda dođu do onoga što stvarno misle, pa me kasnije uveče pitaju šta radim - kaže seksi baka koja je karijeru influensera započela još 2006. godine, kada joj se raspao brak u kojem je dobila tri sina.

- Bio je to veoma bolan period za mene. Razvod me je mnogo iznenadio, verovala sam da smo suprug i ja srećni i složni. Osećala sam se jadno. Bila sam na ivici, a onda sam odlučila da promenim život i posvetila se vežbanju. U svakom treningu sam sve više uživala. Počela sam da dobijam samopouzdanje, svakim danom sam se osećala mnogo bolje – kaže ona.

- Svu tugu i frustracije stavila sam na tegove i tada sam ponovo počela da se osećam živim. Odmah nakon što sam videla svoj potencijal, otkrila sam fitnes zver u sebi - rekla je za DailyStar.

(Kurir.rs)

