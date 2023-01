BILI U VEZI, A ON JE 3 MESECA KRIO OGROMNU TAJNU! Shvatila kada je videla OVU SLIKU: Nikome nije jasno kako ranije nije saznala!

Izreka kaže da je ljubav slepa, a da je to istina pokazala je na društvenim mrežama jedna devojka koja čak tri meseca nije primetila da njen dečko ima samo jednu nogu.

Devojka, koja objavljuje sadržaj na TikTok-u pod korisničkim imenom @postpartumpsicho, objasnila je da je kao tinejdžerka bila toliko zaljubljena da joj je trebalo tri meseca da shvati da njen dečko ima samo jednu nogu.

foto: Printscreen

- Ako ikada pomislite da ste bili zaslepljeni ljubavlju, dozvolite mi da vam ispričam priču o tome kako sam izlazila sa jednim momkom tri meseca i nisam shvatila da nema obe noge. Imala sam 17 godina. Upoznala sam tog dečaka na rodeu. Videla sam ga preko puta i rekla sam sebi: 'Ovaj dečko je visok i lep i moram da ga imam'. Pa smo razmenili brojeve. Tri nedelje kasnije bili smo u vezi - objasnila je ona u snimku koji je dobio više od 271.000 lajkova.

Tvrdi da su bili nerazdvojni i da su se viđali svaki dan. A najviše joj se dopalo to što je bio visok 180 cm, ali i da tek sada shvata da je bilo nekih indicija da nešto krije.

Ispričala je kako je nosio duge pantalone na letnjim događajima na otvorenom, šepao je dok je hodao i sprečavao je da dođe na njegove košarkaške utakmice. Jednog dana je otkrila njegovu tajnu kada je gledala fotografiju na kojoj su njih dvoje zajedno.

foto: Printscreen

- Što sam više zurila u nju, sve sam više shvatala da sam prevarena. Odnela sam tu sliku prijateljima i rekla: 'Mislim da moj dečko možda ima samo jednu nogu' -rekla je ona.

Njeni prijatelji su takođe bili potpuno zapanjeni i naterali su je da ga ispituje o tome. Nekoliko nedelja kasnije, priznao je sve i rekao joj da ima dečiju paralizu. Rekla mu je da je sumnjala u to već nekoliko nedelja, a on je celu situaciju učinio još čudnijim time što joj ništa nije rekao. Ona je objasnila da njen tadašnji dečko nije osećao potrebu da razgovara sa njom o svom stanju jer ona nije znala za to kada ga je upoznala.

Par je nastavio da izlazi šest meseci nakon toga i ostao veoma zaljubljen, ali je onda otišla na koledž i veza je prekinuta. Njeni fanovi su ostali zatečeni ovom pričom jer nisu razumeli kako joj je to promaklo, posebno ako su spavali zajedno, piše Dejli star.

(Kurir.rs)

