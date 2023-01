NOVE JEDNOSTAVNE S*KS POZE: Žene će u njima uživati kao nikad do sad, a muškarci će pokazati svoje umeće na NAJBOLJI NAČIN!

Nije tajna da malo žena može dostići vrhunac samo penetracijom, ali postoje pozicije koje povećavaju šanse da do njih dođe. Iako je možda potrebno malo truda da se zaista postigne ono što voli, i retko ko će se požaliti na dobro, dugotrajno druženje, postoje određene pozicije koje ženi mogu olakšati da bude potpuno zadovoljna.

Važno je zapamtiti da orgazam ne bi trebalo da bude glavni fokus seksa - ni za jednog partnera. Ali zbog 'dispariteta orgazma', činjenica je da ženama može trebati više vremena do vrhunca. Žene doživljavaju mnogo više zadovoljstva od stimulacije klitorisa, što znači da je to oblast na koju se treba fokusirati. Klitorisu se obično posvećuje malo ili nedovoljno pažnje, pa je vreme da promenite fokus.

foto: Profimedia

Najbolje je da preuzmete kontrolu nad stvarima i upoznate svoje telo kroz samozadovoljstvo, odnosno kako sebe dovedete do vrhunca, jer ćete tada znati da usmerite partnera i shvatite šta vas zaista pali.

Evo nekoliko seksualnih položaja koji će vam pomoći da lakše dostignete orgazam i garantuju dobar provod:

'Mačka'

Ova varijacija misionarske poze je odlična pozicija za povećanje intimnosti, jer ćete biti licem u lice sa svojim partnerom. Muškarac je postavljen više nego što bi bio u misionarskom položaju i mora da obezbedi da mu ramena i glava budu malo viši nego što bi inače bili. U osnovi, to znači da njihov penis neće ići skroz u vaginu, već će umesto toga snažno povući klitoris. To će pomoći ženi da maksimalno uživa.

'Slobodan kao vazduh'

Muškarac mora da leži na leđima. Partnerka tada treba da okrene lice u suprotnom smeru i sedne na penis. Kad god je spremna, može polako da se spusti kako bi omogućila prodor, ali njena leđa treba da budu potpuno ispružena uz prednji deo tela njenog partnera. Položaj će im omogućiti da se osećaju bukvalno 'slobodni kao vazduh', a ima dovoljno prostora da penetrirajući partner ispruži ruku i dodirne klitoris.

foto: Profimedia

'Pin'

Ovo je još jedna odlična pozicija ako volite da budete blizu svog partnera tokom seksa, jer je više nego udobna. Partnerka treba da legne, okrenut nadole, tako da partner može da legne na nju. Ovo će omogućiti muškarcu da prodre sa leđa, ali pošto je žena ravna, moći će da doživi čitav niz različitih senzacija. Takođe postoji mnogo prilika da vas partner dodirne ili da dodirnete sebe kada ste u ovom položaju.

'Ulepšana misionarka'

Većina ljudi zna kako da uđe u klasičnu misionarsku poziciju, ali postoji nešto što možete učiniti da to začinite. Zamolite partnera da se pozicionira stalno menjajući ugao iz kojeg ulazi u vas. Kombinacija ovoga, zajedno sa brzinom, pomoći će vam da više istražite svoje tačke zadovoljstva i naučite mnogo o tome šta zaista volite. Ako pomerite karlicu, to će dodatno pojačati osećaj. Možete čak i da menjate položaje tako što ćete preklopiti noge za čvršći stisak. Čineći to, veća je verovatnoća da će guranje pomoći da se stimuliše klitoris onako kako to zaista želite, prenosi Daili Star.

(Kurir.rs/24sata.hr)

