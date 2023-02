BILA LUDO ZALJUBLJENA U HITLERA I NJEGOVA ŽENA SAMO 1 DAN: Priča se da nisu imali S*KS, a kasnije isplivala ŠOKANTNA istina o Evi

Prošlo je 90 godina otkako je nemački diktator i vođa Nacističke partije stupio na vlast. Najsurovije lice nemačke istorije Adolf Hitler okončao je život 30. aprila 1945. zajedno sa suprugom Evom Braun o kojoj su se 2014. otkrili podaci koji su bili pokrenuli ogromnu polemiku.

foto: Keystone Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Eva Braun rođena je 1912. u Minhenu, bila je Hitlerova supruga na jedan dan.

Braun je bila ćerka školskog učitelja. Pohađala je poslovnu školu, ali je uvek više volela sport odnosno atletiku. Radila je kao recepcionista u bolnici, a onda se zaposlila kao asistent nacističkog fotografa Hajnriha Hofmana u čijoj radnji je i srela Adolfa Hitlera. Bilo je to 1929. godine. Eva se zaljubila na prvi pogled u firera koji joj je predstavio kao gospodin Vuk, kako je glasilo ime koje je nacistički vođa koristio iz bezbednostnih razloga.

„Sanjala je o umetničkoj karijeri u fotografiji ili filmu. Bila je 12 godina starija od mene i obožavala sam je kao dete. Nije bila sujetna, ali je bila svesna uticaja svoje sanjive lepote na druge. I tada je bila puna života i ženstvena i već tada svesna svog izgleda. Kada je upoznala Hitlera, bila je zdrava, mlada, puna života i radoznala o svetu", ispričala je Evina rođaka Gertraud Vajker u intervjuu sa Angelom Lambert.

Eva je Hitlera opisivala kao „ljubaznog čoveka u godinama, sa smešnim brkovima i velikim šeširom“. Diktator se zaljubio u nju nakon što je njegova rođaka Geli Raubal, ćerka njegove polusestre u koju je bio jako zaljubljen, ubila. Ima pretpostavki da ju je on ubio ili naručio njeno ubistvo.

Ni njena ni njegova porodica nisu podržavali njihovu vezu.

foto: Keystone Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

„Dragi Herr Hitler! Mnogo vam hvala što ste me pozvali u pozorište. Bilo je divno. Ne mogu da zaboravim ovo veče. To me deli od sreće ponovnog susreta. Tvoja Eva", napisala je u jednom pismu.

Hajnrih Hofman koji je bio svedok njihove veze, smatrao je da 23 godine mlađa Eva i Hitler neće biti dugo zajedno "Ona mu je bila mala, privlačna stvar, u kojoj je, uprkos svom izgledu – ili možda baš zbog toga – pronašao opuštanje", rekao je.

Eva je od 1931. počela da odlazi u Hitletovu kuću. Angela Lambert je u svojoj knjizi napisala: „Možda je tada, ili ubrzo nakon toga, Eva izgubila nevinost s njim. Ona je tada imala 19 godina".

Hitler i dalje nije imao vremena za svoju ljubavnicu zbog čega je ona 1931. pokušala da se ubije. Učinila je to i 1935. kada je on shvatio da to može da izazove skandal pa je izjamio stan za Evu i njenu sestru Gretl.

foto: MARKA / Alamy / Alamy / Profimedia

„Upravo sam mu poslala odlučno pismo. Pitanje: "Hoće li on ovome pridavati značaj?". Pa, videćemo. Ako ne dobijem odgovor pre večeri, uzeću 25 tableta i mirno spavati na drugom svetu", napisala je Eva koja je u dnevniku zabeležila:

"Vreme je lepo, a ja, ljubavnica najvećeg čoveka na svetu, sedim ovde i gledam u sunce kroz prozor. Kako on može biti takav prostak i ostavi me?".

Hitler bio impotentan, dozvoljao Evi da bude intimna sa drugim muškarcima?

Postoje oprečne priče o seksualnom životu Adolfa Hitlera i Eve Braun. Ana Marija Zigmund, stručnjak za Treći rajh, rekla je da su ti odnosi bili harmonični.

Međutim, ima indicija da je Hitler bio impotentan, zbog venerične bolesti ili nerazvijenosti polnih organa.

„Firer mi je upravo rekao da nađem nekoga jer on više ne može da mi ugodi kao čoveku", napisala je Eva.

Tu je i priča koju je izneo profesor Tomas Lundmark, autor biografije Eve Braun koji je rekao da sAdolf i Eva nikada nisu imali seks jer je ona bolovala od Maier-Rokitanski-Kuster-Hauserovog sindroma, koji karakteriše odsustvo ili nerazvijenost materice i vagine. Polni odnos je nemoguć ili izuzetno bolan, a ima pretpostavki i da je Eva operisana zbog ovog problema.

foto: Vintage_Space / Alamy / Alamy / Profimedia

Venčanje u bunkeru

Eva se 1945. preselila u Hitlerovom bunker u Berlinu gde je 20. aprila proslavila njegov rođendan.

Venčanje je održano u skučenoj prostoriji posle ponoći 29. aprila 1945. godine.

Angela Lamber je to ovako opisala: „Kada je stigao, videla je pred sobom Firera, ali ne Firera koga je poznavala, vođu pred kojim je drhtala cela Nemačka i pola Evrope, već pognutog, slabog čoveka drhtavih ruku i seda kosa (...)

Pored njega, oduševljeno se smešeći, stajala je lepa žena (...) Nosila je elegantnu tamnoplavu haljinu sa šljokicama i crne antilop cipele Ferragamo (...).

Kada je mlada potvrdila venčani list: iz radosti, rasejanosti, a možda i iz navike – svoj potpis je započela slovom „B“, koje je precrtala. Na kraju je napisala: "Eva Hitler rođena Braun".

foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Poslednji sati Eve Braun i nacističkog vođe Adolfa Hitlera

U knjizi "Hitlerov poslednji dan: Minut po minut" opisani su poslednji sati Eve i Hitlera,

"14 sati - Hitler ruča s Evom Braun, s kojom je oženjen nekoliko sati, i sa dve sekretarke. Ruča sa sekretarkama od jeseni 1942. godine, nedugo nakon početka bitke za Staljingrad. Do tada je uvek jeo sa svojim pomoćnicima, ali njihovi razgovori o onome što postaje najkrvavija bitka u istoriji ga odvaja od hrane.

Sekretke imaju dužnost da budu sa njim u vreme svakog obroka i jutarnjeg čaja. Ne smeju da pričaju o problematičnim temama.

- Nikada neću pasti u ruke neprijatelja, mrtav ili živ. Naređujem da se moje telo spali kako ga niko ne bi mogao naći - rekao je Hitler..

- Želim biti lep leš. Ja ću uzeti otrov. Zanima me boli li. Bojim se duge patnje. Spremna sam da umrem herojski samo da me ne boli - kaže Eva i pokazuje sekretarkama malu limenu kutijicu sa ampulom otrova koju čuva u džepu haljine", navodi se u knjizi. pa se dalje opisuje:

"Eva Hitler je jedva spavala. Trči prema vrtovima Kancelarije kako bi poslednji put videla sunce. Vrt je u potpunosti uništen bombardovanjem i nebo je prekriveno dimom bitke za Rajhhstag. Okleva pre nego što se vrati u bunker.

foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Pola sata kasnije, Hitler je uradio isto.

Ubrzo nakon toga, zvuk pucnja pištolja čuće se među betonskim zidovima bunkera, što će odjeknuti svetom", preneo je "Dejli mejl.

Poslednje pismo Eve Braun

Eva je iz bunkera slala pisma prijateljici Herti Šnajder. Pisma je objavila Ana Marija Zigmund, stručnjak za Treći rajh, dobila ih je od naslednika Šnajderove i veruje da su autentična.

“Pozdravi sve moje prijatelje. Umirem kao što sam i živela: Ti znaš da mi to nije teško”, bila je poslednja poruka Eve Braun.

foto: Marlows / BNPS / Profimedia

Pisma su objavljena u knjizi "žene nacista" 2013. godne.

Podaci o njenom poreklu

Naredne godine DNK analizom kose sa četke uvrđeno je da je Eva Braun sa majčine linije bila Jevrejka, odnosno da njeno poreklo vodi do grupe Aškenaza, od kojih potiče čak 80 Jevreja.

Adolf Hitler naredio je da se ubiju milioni i milioni Jevreja.

(Kurir.rs/Blic Žena)

Bonus video:

14:58 NACIZAM JE PRVO NASTAO U LONDONU, A HITLER JE BIO ENGLESKI AGENT OD 1912. Lučić o ratu u Ukrajini: RUSIJA MORA DA OVLADA DUNAVOM!