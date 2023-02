ZAŠTO VAS NIJE POZVAO NA DRUGI SASTANAK? Ovo su BRUTALNI razlozi zbog kojih je izgubio interesovanje: Da li pravite ove greške?

Momci mogu biti 'nedokučivi'. Ponekad, međutim, imaju prilično valjan izgovor da ne podignu slušalicu - drugi put. Zašto te muškarci možda ne pozovu na taj drugi sastanak?

Stidljivi i zastrašeni

Neki momci su jednostavno uplašeni ili previše stidljivi da traže drugi sastanak. Obavezno nabavite njegov broj i pozovite ga da razjasnimo stvari. Znaćete da li je uplašen u prvih 10 sekundi od poziva - kada se ili unervozi ili prekine vezu.

foto: Profimedia

Niste ponudile da platite

Većina muškaraca nema problema sa plaćanjem sastanaka. Međutim, oni vole kada se bar ponudite da pokrijete svoj deo. Ako vam se čini da samo iskorištavate besplatnu večeru, taj drugi sastanak se neće dogoditi.

Nema fizičke privlačnosti

Ovo nije tako verovatno, jer vas je pozvao na prvi sastanak. Ako je to bio sastanak na slepo ili ako ste drastično promenili neki ključni deo svog izgleda pre sastanka, to definitivno može da zabrlja stvari.

Previše pričate o sebi

Ne brkajte samopouzdanje sa sujetom. Neka razgovor bude dvostran i neka bude misterija kako ne biste strpali svoj životopis u jednosatnu večeru.

Pričate o bivšim momcima

Nemojte spominjati svog bivšeg na prvom sastanku, posebno da kažete da ste i dalje odlični prijatelji.

Smicalice sa mobilnim telefonom

Ako ste stalno na telefonu tokom prvog sastanka, to ostavlja loš utisak. Ovo važi i za slanje poruka – u stvari, slanje poruka deluje još grublje.

foto: Profimedia

Vulgarnost

Momci vole devojke koje umeju da budu 'vulgarne' kao muški prijatelji, ali ih nemojte tretirati podrigivanjem ili nečim sličnim, bar do drugog ili trećeg sastanka.

Očigledne laži

Ovo je uobičajeno među onlajn upoznavanjem. Ne izgovarajte laži o sebi pre nego što sastanak počne. Nemojte reći da ste bogat model koji uživa u ruskoj književnosti – osim ako zaista jeste.

Promašili ste njegove signale

Neki momci imaju problema da naprave pokret, a ako mu sklonite ruku sa ramena jer vam je bilo vruće ili se okrenete kada je hteo da vas poljubi jer ste nešto videli u tom trenutku, mogao bi da se oseti odbačenim. Pozovi ga i razjasni stvari.

Upoznao je drugu

Pošto je to bio tek prvi sastanak, možda mu je u međuvremenu planula stara veza ili je upoznao nekoga sa kim bi najradije izlazio. Ne oseća se obaveznim da te pozove i kaže bilo šta jer - pa, to je bio prvi sastanak. Nemojte mu zameriti, ali nemojte ni čekati. Ako ne dobijete poziv u roku od nedelju dana od prvog sastanka, zaboravite na to i nastavite dalje, prenosi YourTango.

