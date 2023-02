OTIŠLA SAM NA ODMOR S DRUGARICOM, A SVEKRVA MI JE UNIŠTILA BRAK: Sonja je preživela PAKAO, nikad neće zaboraviti NJENE REČI

Sonja je odlučila da ispriča svoju priču o tome kako ju je svekrva sačekala kada se vratila kući sa odmora.

"Nikad nisam verovala u one priče da je svekrva zla žena i da obavezno snaju dočeka 'na nož'. Mislila sam da je to vreme prošlo i da se takve stvari u Srbiji više ne dešavaju. Ali, onda sam se udala i upoznala majku mog Saše.

Ta žena je zlo - da vam odmah kažem.

Nikad nije bila za to da se ja udam za njega, ali kad malo bolje razmislim, nije bila za to da se on uopšte ženi. Da li je htela da ceo život bude njena 'beba' ili šta - nemam pojma. Znam samo da me nije prihvatila i to je blag opis onoga šta se među nama dešavalo narednih 7 godina, koliko je trajao naš brak bez dece.

foto: Profimedia

Mučili smo se sa sterilitetom, a ona je svima okolo pričala kako sam ja 'jalova'. To me strašno pogađalo, ali nikad sa njom nisam stupila u otvoren sukob jer mi ništa nije govorila u oči, nego sam čula od komšija šta priča okolo.

Na sreću, nakon 7 godina braka, dobili smo blizance. Bili smo oduševljeni svi u porodici, pa i moja svekrva. Ali njena netrpeljivost je postajala sve veća. Zamerala mi je kako vaspitavam decu, kako im kuvam, šta im kuvam, gde ih vodim itd.

Međutim, pošto joj moj muž nije baš sve tolerisao, ćutala sam i odbijala joj sve na čistu 'glupost i nekulturu'.

Jednostavno nisam htela da me povuče sa sobom u blato.

foto: Profimedia

Ali onda se desilo sledeće: Deca su imala oko 5 godina i muž i ja smo odlučili da samo nas dvoje odemo 10 dana na more i odmorimo se od svega, a decu (kao već veliku) ostavimo kod svekrve na čuvanje.

Mesecima smo planirali gde ćemo ići i šta ćemo raditi i sve smo rezervisali i platili unapred. A onda, par dana pre polaska, muž je bio uključen u novi projekat koji je zahtevao punu posvećenost. Jednostavno nije mogao da ide na odmor. Sam je predložio da na odmor odem ja sa drugaricom. Prvo sam rekla da neću, a onda mi je bilo žao da mi ceo aranžman propadne, pa sam odlučila ipak da odem.

Deca su ostala kod nas kući, s tim da je svekrva došla da ih čuva dok je muž na poslu.

foto: Profimedia

Ali kada sam se vratila kući nakon odmora, dočekao me šok. Svekrva mi je otvorila vrata i odmah je počela da govori: 'Vratila se odbegla mlada. Kakva si ti to majka kad si mogla 10 dana da ostaviš decu i muža i provodiš se sa kojekakvim svetom?'

Nisam mogla da verujem svojim ušima. Dobro je znala gde idem i sa kim sam, a svaki dan sam decu zvala i ona je čula sve naše razgovore.

'Molim vas ćutite', uspela sam da progovorim, a onda sam pogledala ka mužu koji je sedeo u uglu, gledao u svoj telefon i namrgođeno ćutao. Nisam znala šta me snašlo. Muž je jedva gledao u mom pravcu, deca su delovala zbunjeno, a svekrva je nastavila da priča raznorazne gluposti optužujući me kako sam sigurno varala muža na moru.

foto: Profimedia

Nekako sam uspela da je ispratim iz kuće i da porazgovaram sa mužem. Nisam mogla da verujem kako je uspela da mu ispere mozak u tolikoj meri. On se preko noći preobrazio i postao jedan ljubomoran i zavidan muškarac. Nakon što me je i on optužio za to da sam 'ko zna šta radila na moru i bila ko zna s kim', uzeo je moj telefon i počeo da proverava poruke i slike....

Trebalo nam je par nedelja da se vratimo na staro, ali nikad neću zaboraviti zlo koje je poteklo od moje svekrve....

Sada se trudim da se sa njom viđam minimalno. Kad dođe u goste, ja izađem iz kuće. Više i ne znam kako da je izbegnem i šta da radim?"

(Kurir.rs/ Stil)

Bonus video:

04:00 KRISTINU (16) PRODALI ZBOG UGOVORENOG BRAKA, SVEKAR I SVEKRVA JE TUKLI DO SMRTI! Pašalić: Devojčica je mesecima trpela batine