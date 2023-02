BIVŠA RUSKA ŠPIJUNKA OTKRILA KAKO DA ZAVEDETE MUŠKARCA: Nakon godina provedenih u službi poseduje METODE KOJE RADE BEZ GREŠKE

Foto: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Zavođenje je prava umetnost, za koju uvek dobro dođu neki trikovi. Bivša ruska špijunka Alija Roza, nedavno je otkrila najbolje savete za zavođenje muškaraca. Zahvaljujući poslu kojim se bavila postala je stručnjak da obrlati i zavede gospodu na različitim položajima. Ona tvrdi da može da šarmira svakog muškarca i sebe opisuje kao "majstora manipulacije i zavođenja".

foto: Printscreen/Instagram

Atraktivna 37-godišnjakinja pobegla je iz Rusije nakon kraha burne veze sa moćnim kriminalcim koga je u početku špijunirala, odlučila je da promeni svoj život iz korena i započne život u Los Anđelesu.

Alija otkriva kako je provela godine i godine učeći veštinu zavođenja i ubeđivanja, ali i NLP tehniku kako bi mogla lako da utiče na svoje mete, koje kako tvrdi rade bez greške.

- Učili su me kako da brzo i lako zavedem svakog muškarca, uključujući i opasne kriminalce - rekla je u intervjuu za Jam Press i podelila pet osnovnih saveta ženama za "hvatanje" gospodina Pravog za koje tvrdi da rade bez greške.

Ona je podelila i pet praktičnih saveta koje svaka žena može da primeni kako bi sebi osigurala naklonost bilo kog muškarca.

- Pre svega, ako želite da nekoga zavedete, treba da počnete od sebe. Zavolite sebe i radite na izgradnji samopoštovanja i samopouzdanja. Muškarci će vas tretirati onako kako vi tretirate sebe - isitče ona, pa dodaje:

- Drugo, muškarcima nije stalo do toga kako izgledate, koliko im je stalo do vaše ličnosti i toga kakvu harizmu imate i koliko ste seksi. Nemojte mršaviti ili ići kod plastičnog hrurga zbog drugih, već idite samo ako to radite za sebe. Vratite se na moj prvi savet i nikada ne zaboravite da iskoristite svoju ličnost kako biste šarmirali muškarca koji vam se dopada. Muškarci su po prirodi "lovci", imajte na umu da mu žena koja je previše dostupna neće biti interesantna i neće je ceniti. Budite njegova muza, dodajte malo misterije u taj odnos.

Rozin trećin savet ženama je da ne gube vreme na pogrešne muškarce i da pažljivo biraju sa kim imaju posla, jer svaki pogrešan korak i izbor mogu kasnije biti problem.

- Ne gubite vreme na muškarce koji se nikada neće promeniti. Proučite svoju metu i testirajte ga; neka prođe nekoliko vaših testova. Ako ne uspe, nemojte očekivati da će se promeniti, bolje je da cenite svoje vreme i energiju i nastavite dalje, nego da čekate očigledno nepodobnog muškarca.

Alija savetuje ženama da ako je to moguće uvek potraže muškarca koji ima ista i slična interesovanja kako bi imale više uspeha, te savetuje da partera tražite na mestima povezanim sa vama i vašim interesovanjima.

- Izaberite onog ko vas zanima na osnovu svojih interesovanja i hobija. Ako volite sport, idite na utakmice, a ako volite muškarce koji rade na svom duhu, posetite centar za meditaciju, ako volite muškarce koji grade karijeru, idite na konferenciju ili seminar. Zajednički interesi su ono što može da izgradi čvrstu osnovu u vezi - kaže ona.

Konačno, kada ste zaveli željenog muškarca, vaš zadatak je da se infiltrirate u njegov krug bližnjih kako bi sigurno bio vaš, tako tvrdi bivša špijunka.

- Morate da šarmirate i sve one sa kojima je blizak. Ako se ne sviđate njegovoj porodici, prijateljima i kolegama, moguće je da neće želeti da nastavi vezu sa vama - zaključila je ona.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Bonus video:

02:42 OVO SU JASNI ZNACI DA STE U VEZI DA PATOLOŠKI LJUBOMORNOM OSOBOM! Ako se vaš partner ponaša OVAKO, vreme je za RASKID