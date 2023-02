ANA JE SVUDA NOSILA VERENIČKI PRSTEN, A TO NIJE ZNALA: Neverovatno iznenađenje posle godinu dana POTPUNO ju je ŠOKIRALNO!

Kada se muškarac odluči da postavi sudbonosno pitanje dan kada klekne na jedno koleno postaje najvažniji dan u životu za njega i njegovu izabranicu. Jedan momak podelio je neverovatnu priču o trenutku kada je zaprosio svoju devojku.

- Napravio sam svojoj devojci Ani ogrlicu za prvu godišnjicu naše veze. To je bila prva ogrlica koju sam napravio. Obožavala je i nosila svuda gde smo išli. Godinu i po kasnije otputovali smo u pećinu Smoo u Škotskoj, mesto o kome smo pričali otkako smo se prvi put sreli, priseća se Teri. - Hteli smo da napravimo lepu fotografiju u pećini, pa sam postavio kameru i stativ, uključio tajmer i ušao unutra. Nedugo pre toga, pitao sam je da li mogu da pozajmim ogrlicu na trenutak da je slikam u blizini pećine. Tada sam kleknuo ispred nje, otvorio ga i otkrio šta je sve vreme bilo skriveno unutra - nastavio je.

Kaže da je u početku bila u šoku i trebalo joj je dosta vremena da shvati šta je sve to vreme nosila oko vrata.

- Rekla je: 'Čekaj, to je bilo tu sve vreme? Mogla sam da ga izgubim'. Bila je srećno ljuta. A ta pećina Smoo je dobila ime po staronordijskoj reči koja znači 'mesto za skrivanje' - pojasnio je on. Ana ga je radosno zagrlila i pristala da postane njegova žena. Takođe je snimio i video o procesu izrade ogrlice kao i njihovoj ljubavnoj priči do trenutka kada ju je zaprosio.

