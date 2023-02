NAJVRELIJA STJUARDESA NA SVETU MUTILA RAZUM POJAVOM: Danijela je na jedno pitanje PODIGLA MAJICU pred pilotom i postala slavna

Stjuardese često mogu da se pohvale lepom zaradom, ali i velikim brojem obožavalaca, naročito kada su u uniformi.

Danijela Levi je pre 12 godina bila jedna od najatraktivnijih stjuardesa na svetu, a danas je jedna od vodećih "zvezda" sajtova za odrasle. Pre nego što se zaposlila kao stjuardesa, radila je i kao striptizeta i tada joj je koleginica rekla da bi mnogo više zaradila skidanjem pred kamerama.

Tako je rešila da okuša sreću na kanalu Babestation, a ove godine je proglašena za najboljeg modela na toj stranici.

- Ne kajem se što sam radila kao stjuardesa. Obišla sam svet, a redovno bih tokom leta praznila ormarić u kome je vodka. Te letove najviše pamtim, po tri flašice vodke dnevno. Tada sam prvi put uvećala grudi - rekla je Danijela i otkrila zašto je izvela rizičan potez i pred pilotom na letu pokazala nage grudi:

- Sećam se da sam pilotima donela kafu, a kolega koji je upravljao avionom mi je dobacio da mu nešto izgledam drugačije. Odgovorila sam mu da sam uvećala grudi, podigla majicu i pokazala mu ih! Jedva se sabrao, budući da je upravljao avionom - ispričala je Danijela.

Ova devojka, ozbiljno je shvatila predlog svoje prijateljice i odlučila da proputuje svet kako bi okušala sreću na kanalima za odrasle.

- Konkurencija kod tih sadržaja je zaista velika. Rešila sam da pokušam i upravo tamo sam stekla pravo bogatstvo. U međuvremenu sam dodatno uvećala grudi i zaista su mi ogromne. Ipak, uskoro planiram još da ih uvećam.

Moja želja je da budem jedna od kraljica najvećih silikonskih grudi na svetu. Ponosna sam što sam posle 12 godina proglašena za najuspešniji model kanala Babestation. Krenula sam sa plasiranjem sadržaja i na OnlyFans platformi, koja je sve uspešnija. Upravo zato želim još da uvećam grudi kako bih privukla dodatne fanove - rekla je Levijeva.

Izgledom je počela da pleni pre 12 godina, a i danas ima stalne fanove, koji je prate u stopu baš kao i na početku.

- Kada sam tek počinjala u toj industriji, dešavalo mi se da me zovu momci koji su tek postali punoletni. Moje emisije su takvog sadržaja da se skidam uživo u programu i moji fanovi se redovno uključuju telefonskim putem. Posle svih ovih godina, postoje oni koji me svakodnevno i dalje zovu.

Ti razgovori postali su više prijateljski, a ne čisto intimni. Recimo, zvali su me momci koji su u pauzama spremanja prvih ispita gledali mene. Prošlo je punih 12 godina i to više nisu momci, već zreli ljudi, ali pojedini me i dalje zovu. Često se smejemo kako su pali na ispitima pošto su me gledali po celu noć, umesto da uče. Nikada ništa ne bih menjala - rekla je Danijela.

(Kurir.rs)

