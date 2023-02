PROSEČNA VELIČINA MUŠKOG POLNOG ORGANA PORASLA, A LEKARI ZABRINUTI! Sporevedena istraživanja: Uzrok verovatno nije dobar!

misle da je to problem!

Nova studija je otkrila da se prosečna dužina penisa poslednjih decenija povećala za oko 24 odsto, ali razlog izgleda nije baš dobar.

Tokom protekle tri decenije došlo je do ogromnog povećanja dužine penisa u erekciji, pri čemu je prosečna veličina skočila sa 12,2 na 15,24 centimetra.

foto: Profimedia

Dr. Mišel L. Ajzenberg, direktor muške reproduktivne medicine i hirurgije i profesor urologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta Stanford u Kaliforniji, i njegov tim su uzeli podatke iz 75 studija između 1942. i 2021. godine, uzimajući merenja na više od 55.000 muškaraca starosti od 18 do 86 godina. Pozivajući se na studije koje su pokazale da su broj spermatozoida i nivoi testosterona u naglom padu, dr. Ajzenberg je rekao:

- Očekivali smo da ćemo videti sličan trend kada se posmatra dužina penisa, ali smo otkrili sasvim suprotno. Rezultati su objavljeni na Dan zaljubljenih i potvrdili da se prosečna dužina penisa u erekciji povećala za 24 odsto. To je između 1992. godine kada su prvi put počeli da prate dužine u uspravnom položaju - i sada, dakle 29 godina.

Svi mogući razlozi su prilično zabrinjavajući

Naučnici nisu sasvim sigurni, a sve hipoteze su prilično mračne. Ajzenberg je rekao:

- Naš reproduktivni sistem je jedan od najvažnijih delova ljudske biologije. Ako vidimo tako brzu promenu, to znači da se nešto snažno dešava sa našim telima. Trebalo bi da pokušamo da potvrdimo ove nalaze i ako se potvrde, treba da utvrdimo uzrok ovih promena. Zabrinjavajuće je da bi u našem okruženju mogli da postoje faktori kao što je izlaganje hemikalijama koje ometaju rad hormona, za koje neke studije pokazuju da su povezane sa ranijim pubertetom i razvojem genitalija.

foto: Profimedia

Međutim, drugi imaju svoje teorije. Jedna takva teorija dolazi od dr Larija Lipshultza sa Medicinskog koledža Bejlor u Teksasu, koji nije radio na studiji, ali je rekao da su rezultati bili fascinantni. On smatra da sveprisutna pornografija igra važnu ulogu. dr. Lipshultz je rekao:

- Možda biste za to mogli kriviti pornografiju na internetu, ali to je samo teorija. Što neko ima više erekcija, veći bi mogao biti potencijal za bolju erekciju. Tkivo bi se više rastezalo, pa bi postalo duže - objašnjava on.

Pogrešno je fokusirati se na veličinu

Drugi ističu da ovakva istraživanja šalju pogrešnu poruku, jer veličina nije sve.

Dr. Revti Bole sa klinike u Klivlendu:

- Sve u svemu, mislim da su rezultati dobri jer ne pokazuju pogoršanje penisa, ali na kraju dana, idealna dužina penisa je veoma subjektivna, i mislim da fokusiranje na ovo može biti kontraproduktivno. Postoji pravi naglasak na veličini u popularnoj kulturi i društvenim medijima, tako da mislim da je važno da doktori ukažu da veće nije nužno bolje. Želim da kažem da veličina nije nužno u korelaciji sa seksualnim zadovoljstvom. Pacijenti mogu da se osećaju loše zbog veličine penisa i to je problem.

(Kurir.rs/net.hr)

