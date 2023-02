PROBUDIO ME MEJL U KOME ME MUŽ OSTAVLJA: Ispraznio je sve naše ZAJEDNIČKE RAČUNE, a onda je usledilo UŽASNO SUOČAVANJE

Seksološkinja En Pek je u svojoj knjizi "Smiling on the Outside: Secrets, Sex, Shame and the Search for Self-Love" otkrila mnoštvo detalja iz privatnog života, kako bi čitaocima bilo lakše da se suoče sa sopstvenim problemima. En je opisala bolni trenutak u kojem ju je muž ostavio preko mejla.

- Satima nakon što sam primila mejl osećala sam se prazno. Znala sam da je naš brak gotov, htela sam da se sve što pre završi - rekla je Pek.

Kad ju je pustio prvobitni šok, prvi poziv sa suprugom joj je izmamio prava osećanja, kad ga je pitala koji im je idući korak.

- Moramo da se dogovorimo kako ćemo podeliti imovinu da možemo da započnemo odvojene živote - rekao joj je muž.

En i njen suprug dovodili su i druge ljude u svoju vezu, ali ona je želela da se oseća kao da mu je samo ona dovoljna. Nakon polučasovnog razgovora rekao joj je da ne želi razvod, ali ja više nisam mogla da pristanem da pokušamo ponovo.

Kako kaže, iduće jutro kad se ulogirala u bankovni račun, videla je da su nestale stotine hiljada dolara.

- Znao je da se dve stvari bojim više od ičega na svetu: biti nevoljena i nemati sigurnost. Sve je to iskoristio protiv mene - kaže.

Nakon što joj je uzeo sve, En je shvatila da se nije bojala da izgubi to, već da se bojala da neće moći s tim da se nosi.

- Čini se da je moj strah bio uzaludan, jer sam uspela.

