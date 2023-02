TEŠILA SAM SESTRU DOK JOJ SE BRAK RASPADAO, A SAD SPAVAM S NJENIM BIVŠIM: Sad smo U TAJNOJ VEZI, a evo kako je planula STRAST

Jedna žena priznala je za The Sun da je tešila svoju sestru kad joj je muž slomio srce i kad joj se raspao brak, a zatim je započela tajnu vezu upravo s njenim bivšim mužem. Rekla je da ima 33 godine, a njena sestra 34. Za svog zeta tvrdi da ga je oduvek volela. Svoju sestru je opisala kao perfekcionistkinju koja obožava kontrolu, dok je njen bivši muž slobodnog duha i impulsivan, baš kao i ona.

Kada joj je sestra rekla da joj je dosta da mužu bude mama, a ne žena i da se rastaju, niko iz porodice nije bio iznenađen. Ona je bila pokretač rastanka, ali je i dalje bila prilično uznemirena. Provela je nekoliko vikenda s njom, pomažući joj da raspremi njegove stvari. Tvrdi da nije nameravala da zavede njenog bivšeg, ali jedne noći bila je u gradu i naletela na njega.

„Bili smo prilično pripiti. Zagrlila sam ga i rekla da mi je žao što ga neću toliko viđati. Ništa se nije dogodilo, ali oboje smo osetili da se nešto promenilo te noći i videla sam da me posmatra drugačijim očima“. Sledećih nekoliko dana ova žena je stalno razmišljala o svom bivšem zetu, ali je znala da je on za nju zabranjen.

„Ubrzo nakon toga, ponovo sam naletela na njega. Ovoga puta ja sam trčala uz kanal, a on je prolazio biciklom. Izgledao je oduševljen što me vidi i rekao: 'Ha! Divio sam se tvojoj formi. Kako si?'. Na kraju smo otišli u kafić. Bilo je sunčano i bilo je nešto čarobno u vazduhu. Šalili smo se, ali smo se dogovorili da to veče odemo u bioskop kao prijatelji“, rekla je. Dok su sedeli i gledali film, osećala je kako među njima raste napetost, te su izašli iz bioskopa pre kraja filma i otišli do njenog stana. Tamo su, kako ona kaže, imali najstrastveniji seks njenog života. Od toga je prošlo šest meseci, a njih se dvoje i dalje nalaze:

„Šunjamo se unaokolo i mislim da između nas postoje jaka osećanja, ali nijedno od nas ne može da se suoči s tim da mojoj sestri kaže za naš odnos. Pogotovo jer mi je poverila da se dvoumi oko rastanka“.

Stručnjakinja za odnose ju je posavetovala oko ovog problema i rekla joj da iako se njena sestra rastala od muža, on je i dalje "zabranjeno voće" za nju. Upozorila ju je da je zanemarila te granice i da će verovatno morati da se suoči ili s gubitkom sestre ili s prestankom odnosa s partnerom. Savetuje je da ona i partner razgovaraju o tome kako žele da njihov odnos napreduje. Nastavlja: „Samo ako odlučite da ste ozbiljni jedno s drugim, vredelo bi razgovarati sa sestrom. Pomoglo bi vam da razgovarate s nekim nepristranim o ovoj teškoj situaciji“.

(Kurir.rs/ The Sun)

