POSNA PITA SA PEČURKAMA NA VODI: Lako, jednostavno i ukusno, drži sitost i malo sastojaka treba da se napravi! (RECEPT)

Ovo je recept koji je idealan za one koji poste na vodi ili jednostavno samo žele da poste. Naravno, pogodan je i za one koji ne žele da jedu meso iz bilo kog razloga. Za one koji obožavaju pečurke biće idealan.

U svakom slučaju je veoma ukusna pita za koju ne treba puno sastojaka.

foto: Profimedia

Sastojci za posnu pitu sa pečurkama na vodi: pakovanje šampinjona

1/2 glavice luka

1/4 praziluka

1 šolja mlevenog paradajza

kore za pitu

so

biber

mešavina začina

origano

voda

Posna pita sa pečurkama na vodi se priprema na sledeći način:

Luk, praziluk i pečurke sitno iseckati.

U keramički ili teflonski tiganj sipati šolju mlevenog paradajza i na njemu prodinstati luk, praziluk i pečurke, dodati so i začine po ukusu.

Kore iseći na 3 duže trake, i redjati jednu na drugu, a izmedju premazati vodom, kečapom ili mlevenim paradjzom.

foto: Profimedia

Treću koru premazati pripremljenom smesom i saviti u trougao.

Trouglove slagati na papir za pečenje u djuvečaru.

Peći dok ne porumeni na 200 stepeni.

Kada je pečeno, prekriti vlažnom krpom da postane meka.

(Kurir.rs/Posna jela)

