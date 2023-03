EVA JE ZBOG ZADRTIH RODITELJA POSTALA GLUMICA ZA ODRASLE! Prodala svoju nevinost za 300 EVRA: Osećala sam se kao žena posle toga!

Porno glumica Eva Berger je odrasla u strogom religioznom domaćinstvu, a otkrila je kako je, uprkos tome, na internetu sa 21 godinom prodala nevinost dečku za manje od 300 evra.

Ruska lepotica, nekada profesorka književnosti, prvi poljubac imala je sa 19 godina, a kao tinejdžerki joj je bilo zabranjeno da priča o seksu. Iskreno je pričala i o svojim prvim seksualnim iskustvima.

- Da to je istina. Imala sam 21 ili 22 godine. Moja prva ljubav i prvi dečko nije želeo da ima vaginalni seks sa mnom. Postala sam frustrirana i umorana od svoje nevinosti. Odlučila sam da se nagodim i izađem iz toga. Našao sam čoveka na internetu. Dogovorili smo se oko cene od oko 200 ili 300 evra. Otišla sam u hotel i on je to jednostavno uradio, to je sve - rekla je ona.

Eva je ispričala celu svoju priču u LucaCast podcastu. A kada ju je voditeljka pitala kako se oseća posle prvog puta, ona je odgovorila:

- Osećala sam se slobodnom. Više nisam morala da čekam princa ili ljubav svog života. Osećala sam se kao žena - rekla je.

Danas je Eva influenserka sa 51.000 pratilaca na Instagramu. Trenutno živi u Budimpešti, ali je nekada bila studentkinja bez novca koja je radila kao administrator u teretani u Sankt Peterburgu.

- Živela sam u malom gradu i poticala sam iz veoma religiozne porodice u kojoj nismo razgovarali o seksu. Nisam imala mnogo iskustva u seksu ili bilo kakvom seksualnom obrazovanju, a to sam jako želela - rekla je ona.

Ona je istakla kako je ostala bez oca dok je bila student, pa tvrdi da joj je u tom periodu zaista bila potrebna muška pažnja, što ju je nagnalo da proda nevinost i oslobodi se, piše Dejli star.

(Kurir.rs/24sata.hr)

Bonus video:

00:19 Najpoznatija srpska porno glumica u dresu Orlova pred Mundijal