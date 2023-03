SALO NA STOMAKU: Krenite u borbu sa ovim problemom na potpuno prirodan način, očistite jetru i ubrzajte metabolizam!

Salo na stomaku nije samo estetski problem. Mnogo je važnije pozabaviti se zdravstvenim aspektom ovog problema.

S obzirom na to da jetra prečišćava krv, razgrađuje masti, proteine i ugljene hidrate, održava nivo glukoze u krvi, stvara žuč i ostale enzime, čuva vitamine, minerale i glikogen, ukoliko se ispuni mašću onemogućava se normalna cirkulacija krvi. To dovodi do taloženja masti na krvnim sudovima i stvaranja zadebljanja zidova krvnih sudova. Kako su oni odgovorni za sprovođenje kiseonika i ostalih hranljivih materija do srčanog mišića, taj najvažniji mišić u našem organizmu počinje da odumire ukoliko dođe do prekida cirkulacije. Tako srce gubi delom svoju osnovnu funkciju i poremeti se celokupna cirkulacija u organizmu, a ovako narušena struktura i funkcija srčanog mišića dovodi do infarkta.

Ukoliko i vi muku mučite sa dosadnim salom na stomaku, razmislite o ovom problemu još jednom. Mnogo je ozbiljnije nego što mislite. Da li usled loših životnih navika ili nepravilnog vežbanja, koji god da je uzrok, Green Fit će vam pomoći da krenete u borbu sa ovim problemom i da na potpuno prirodan način očistite jetru, ubrzate metabolizam i krenete na put mršavljenja.

Green Fit biljne kapi predstavljaju kombinaciju tinktura i ekstrakata čiji aktivni sastojci pospešuju metabolizam, regulišu probavu i eliminaciju suvišne tečnosti, te na taj način olakšavaju razgradnju masnih naslaga. Kapi povoljno deluju na smanjenje i održavanje željene telesne težine.

foto: Promo

PREPORUČENA UPOTREBA PROIZVODA:

Odmeriti 75 kapi i rastvoriti u 30 ml (rakijska čašica) vode ili čaja. Green Fit biljne kapi piti 2 puta dnevno, ujutru i uveče. Preporučuje se konzumiranje tri bočice u kontinuitetu.

Cena Green Fit biljnih kapi iznosi 1.500 rsd i možete ih naručiti klikom OVDE ili pozivom na broj

telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Cena paketa 2+1 gratis (2 bočice kupite, treću dobijete gratis) iznosi 3.000 rsd i možete ga naručiti

klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

* Dostava je moguća samo na teritoriji Republike Srbije.

Promo tekst