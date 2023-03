NAVUKAO SAM SE NA ODNOSE SA MAJKOM NAJBOLJEG DRUGA: Nikad mi nije bilo tako dobro, NEVEROVATNO je, ali se plašim šta će biti posle

Čovek se obratio za pomoć kolumnistkinji i savetnici Didri Sanders jer ima jedan nesvakidašnji problem.

Naime, čovek ima seksualne odnose sa majkom najboljeg prijatelja, ali se plaši šta će biti kada on sazna za njih.

- Imao sam odličan seks s mamom svog najboljeg prijatelja, ali brinem se kuda to vodi. Moj prijatelj i imamo 23 godine, njegova mama je u kasnim 40-ima. Oduvek mi se sviđala još dok sam bio u školi, ali nisam ni sanjao da će biti zainteresovana za mene - napisao je on.

Prošlog meseca počeo je da oprema novo kupatilo za nju, po prijateljskim cenama. Stvarno je uživao da bude tamo, jer mu je priprema doručak i ručak s mnogo šolja čaja između. Njegov prijatelj je otišao od kuće, a njen suprug, 53, kao da živi u pabu pa je izgledala jako srećna što ima društvo. Poslednjeg dana kada je bio tamo, donela mu je pivo, a zatim su popili nekoliko čaša vina.

- Počeo sam da shvatam da flertuje sa mnom i, da budem iskren, osećao sam da sam se prilično napio. Bio je jako dobar osećaj imati tako privlačnu ženu koja mi poklanja toliko pažnje. Uveravala me da, budući da je petak, njen muž neće biti kod kuće do ranih jutarnjih sati. Pa smo otišli gore u slobodnu sobu za najneverovatniji seks - nastavio je.

- Od tada svraćam svakog petka uveče i potpuno sam se navukao na nju. Sada govori o tome da će da napusti muža i preseli se kod meni. Ona nema srećan brak i jako je usamljena.

Imamo odličan seks i ona je divna osoba, ali nisam siguran. Moj prijatelj me stalno pita zašto nikad ne mogu da izađem petkom. Iako smo uvek bili bliski, nisam siguran da li želim da mu budem očuh, a sigurna sam da ni on to ne bi želeo - zaključio je.

- Nemojte dopustiti da budete uvučeni u život koji ne biste odabrali. Naravno da osećate neku simpatiju prema ljubavnici, ali ona stvarno mora da reši svoj odnos nezavisno od vas. Sve ovo bi moglo da postane vrlo neuredno.

Bilo bi vam mnogo bolje da izađete i upoznate druge mlade ljude istih godina kao i vi, umesto da vas uhvate nečiji brakovi. Niste spremni za potpuno posvećenu vezu i morate to reći ljubavnici, što pre.

Biće povređena i razočarana, ali zaista mora da reši stvar sama - odgovorila mu je Didri.

