HRVATICA UPOZNALA BEOGRAĐANINA, PA ODMAH IMALA ODNOS SA NJIM: Otkrila šta joj je Srbin RADIO i kako je ZAPUŠILA USTA prijateljima!

Kaže se da ljubav ne poznaje granice. Ona ne prepoznaje nacionalnosti, rase, godine ni razlike. Ona jednostavno pogađa pravo u centar i jako je teško odupreti joj se, koliko god to možda želimo.

Ispovest Hrvatice koja je imala posebno ljubavno iskustvo u Srbiji, prenosimo u celosti:

- Rođena sam i odrasla u Zagrebu. Iz bogate porodice sam, živeli smo blizu Tuškanca (elitno zagrebačko naselje). Kada sam napunila 18 godina, odlučila sam da odem u Beograd kod svoje rođake. Volim da putujem po regionu. Tako sam vaspitana - moji roditelji su jugonostalgičari i uvek su me učili da poštujem sve balkanske narode, jer, da se ne lažemo, svi smo mi pomalo isti.

Moja rođaka me je izvela u noćni provod koji je počeo u Skadarliji, a onda smo, posle nekoliko pića, otišli u jedan klub koji je bio prepun, pa smo se tamo sreli sa dvojicom njenih prijatelja. Jedan od njih mi je odmah zapao za oko - visok, naočit, sa osmehom koji bukvalno obara s nogu. Onako pripita, počela sam da mu se nabacujem, i on je vrlo brzo reagovao na moj šarm - posle nepunih 15 minuta poznanstva, već smo se strastveno ljubili.

Završili smo kod njega u stanu i onako poludeli od strasti, silno vodili ljubav celu noć. Nikad se brže u životu nisam zaljubila. On je tek krenuo na fakultet, kao i ja. Provela sam tri najlepše sedmice u mom životu, tog vrelog i varljivog kolovoza (avgusta) u glavnom gradu "omražene" Srbije. Bio je nežan, duhovit, i moram reći, sjajan ljubavnik.

Kada smo se rastajali na autobuskoj stanici, mislila sam da će mi srce eksplodirati. Zarekli smo se da ćemo ostati u kontaktu.

Ipak, veza na daljinu ne funkcioniše. Noći sam provodila čekajući njegov poziv na skajpu. Vremenom, pozivi su se proredili, a onda mi je javio da je našao devojku.

Dve godine je prošlo od tad, toliko mi je trebalo da ga prebolim. Sada imam novog dečka, koji puno liči na njega. Mnogi prijatelji u Zagrebu su mi zamerili što sam bila sa Srbinom. A ja im na to kažem - on je, pre svega, čovek. Pa još uz to, nežni i strastveni Balkanac.

Vidim po vestima, opet se kao nešto svađamo, Hrvati i Srbi. Želim poručiti svima: okanite se gluposti! Ljubav uvek može pobediti, samo joj treba dati šansu. Jeste fraza, ali je i istina - ispričala e devojke.

