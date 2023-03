TANJA IMA 42 GODINE I UDALA SE ZA DRUGA SVOG SINA: Svi misle da mu je MAJKA i prete TUŽBAMA, a mlađe devojke ga stalno muvaju!

Mamu četvoro dece kritikuju na mrežama jer se zaljubila u prijatelja svog sina tinejdžera.

Tanja i Džozu spojili su se pre tri godine kada je ona imala 39, a on 21 godinu. Upoznali su se 2018. kada je odvezla svoja dva sina do njegove kuće da igraju igrice.

foto: Printscreen/TikTok

Par se venčao prošlog leta uprkos tome što su im drugi pretili da će tužiti i pozvati socijalnu službu zbog njihove veze. Zaljubljeni golupčići redovno na društvenim mrežama dele snimke na kojima zajedno flertuju, maze se i plešu.

- Džozu je odrasla osoba koja ima pravo pristanka i bio je takav kad smo se prvi put sreli - poručila je kritičarima.

@josueandtanya The truth is you’re the most beautiful person inside and out and i can’t express enough how blessed i am to have you in our lives. I love you @nomercygotitmusic ♬ original sound - Tay Bass

Drugi su tvrdili da 24-godišnji Džozu iskorišćava Tanju za "krov nad glavom", da bi njen najstariji sin mogao da umre od srama, kao i da mu je ona "sugar mama" odnosno sponzorka.

- Njihovo mišljenje ne utiče na nas. Bićemo zajedno hteli oni to ili ne - kaže Tanja. Priznala je da je neobična veza između njih dvoje možda učinila da se njena djeca u početku osećaju "drugačije", ali je rekla da se sada ponovno povezuju sa Džozuom.

foto: Printscreen/TikTok

Tanja je objasnila da je njen dragi njenim sinovima bio više veliki brat nego bilo šta drugo. Džozu sanja o tome da bude uspešan muzičar kako bi njihovoj porodici mogao da omogući zdrav i bogat život.

- Volim da budem očuh. U početku je bilo neprijatno, ali sada je lako. Oni su zauvek moji - rekao je on, prenosi 24sata.hr.

Par živi zajedno u Ohaju, u SAD sa Tanjino četvoro dece i zarađuju putem njegovog posla u fabrici, dostavljajući hranu i stvarajući sadržaj na društvenim mrežama.

Tanja je navikla da mnogi misle da je Džozu njen sin, ali je pratiocima rekla da su samo ljubomorni na to koliko je ona ustvari zaljubljena.

Štaviše, mama je takođe navikla da mlađe devojke pokazuju interes za njenog muškarca - toliko da on to koristi u svoju korist. Tanja redovno šalje Džozua po kafu, da koketira sa konobaricama kako bi dobio besplatno piće, piše The Sun.

(Kurir.rs)

