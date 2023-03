ZBOG OVE 1 STVARI MUŠKARAC ĆE VAS GLEDATI KAO BOGINJU U KREVETU: Ženama zbog toga CRVENE OBRAZI, a njega zapravo TO RASPAMEĆUJE

Iako je ženama uglavnom neprijatno da glasno izraze svoje zadovoljstvo tokom intimnog čina i misle da će zbog toga zvučati čudno i veštački svom partneru, studije su pokazale suprotno.

foto: Shutterstock

Stručnjaci su ustanovili da s obzirom na to da su muškarci izrazito čulna bića, oni zapravo obožavaju kada žena glasno izrazi svoje seksualno uzbuđenje. "Stenjanje" i vreli uzdasi mogu zvučati na prvi mah čudno, ali žene nisu svesne toga koliko to muškarca uzbudjuje i navodi ih na to da pomisle da su oni pravi majstori u krevetu.

foto: Shutterstock

Samouverenost, smelo pokazivanje svog tela i uživanje u intimi - učiniće svaku ženu izuzetno privlačnom svojoj jačoj polovini. Ono što je bitno da svaka žena zna jeste to da muškarac neće primetiti njene fizičke nedostatke, u smislu da li je punačka, ima manje grudi ili celulit, ukoliko ona odiše samopouzdanjem i unutrašnjim seksipilom.

foto: Denys Kovtun / Alamy / Alamy / Profimedia

Kao što smo na početku spomenuli, pošto su muškarci izrazito čulna bića, ubrzano disanje, stenjanje pa čak i "bezobrazni govor" raspametiće ih u krevetu, a svoju lepšu polovinu će gledati kao boginju seksipila. Samo je bitno da oba partnera uspostave dobru komunikaciju i da žena bez ustručavanja pokaže koliko joj njen muškarac prija, a nakon toga sve ostalo će ići svojim prirodnim tokom.

