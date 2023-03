TATA JE PREVARIO MAMU, A ONDA JE USLEDIO HAOS: Ovako smo se sestra i ja OSVETILE NJEGOVOJ LJUBAVNICI! Napravile smo joj PAKAO

Devojka po imenu Liberti je na TikToku ispričala kako su se ona i njena sestra osvetile očevoj ljubavnici nakon što je prevario njihovu majku.

Neke od osvetničkih metoda Liberti i njene sestre uključivale su korišćenje ljubavnicine četkice za zube za čišćenje kuće i sipanje lepla u njene omiljene kozmetičke prozivode, prenosi The Sun.

Osim toga, sestre su rekreirale čuvenu scenu iz filma "Opasne devojke" tako što su joj sekle dizajnersku odeću.

- Evo nekoliko genijalnih stvari koje smo moja starija sestra i ja učinile da se rešimo jedne od tatinih devojaka - rekla je Liberti u svom TikTok videu koji je postao viralan.

- Dakle, samo mala pozadinska priča. Moj tata je varao moju mamu s ovom ženom koja je, iznenađujuće, bila mlađa žena. Naravno, svi oni to rade. U svakom slučaju, meni i mojoj starijoj sestri ta devojka se nije sviđala jer ona nije podnosila nas, iako joj mi za to u početku nismo dale razlog. Bile smo i previše dobre prema njoj. s obzirom na to da je svesno ušla u vezu s oženjenim čovekom i uništila našu porodicu - nastavila je.

- Prvo se pretvarala da smo joj drage, a onda bismo je čule kako viče na tatu, govoreći mu da želi da idemo kući, iako smo doletele u drugu državu da ga vidimo. O da, napustio je zemlju kako bi živeo s njom. Dakle, već smo se osećale nepoželjno u stanu sopstvenog oca, što jednostavno nije bio lep osećaj, pa smo morale da preuzmemo sve u svoje ruke - ispričala je.

Potom je otkrila da je najgora stvar koju su uradile bila svakodnevno čišćenje kuće njenom četkicom za zube, ali i seckanje njene dizajnerske odeće.

- Onda bi ona rekla, "o moj Bože, moj džemper". Zapravo smo se osećale malo loše radeći te stvari, a kad se osvrnem na to, nikad više ne bih nekome učinila nešto slično. Imala sam otprilike devet godina i apsolutno sam mrzela ženu koja mi je uništila porodicu, a mojoj mami nanela toliko bola - dodala je.

Takođe je ispričala i da su ona i sestra u bočice s lakom za nokte stavile gomilu lepka, tako da uopšte više nisu bili za upotrebu. Njena iskrenost privukla je veliku pažnju na internetu, pa je tako njen video brzo prikupio više od pola miliona pregleda.

