MILICI IZ KRUŠEVCA SMANJILI OCENU ZBOG KOŽNE BOLESTI: Dobila je kad joj umro otac, zgadiće vam se reči njene profesorke

Kruševljanka Milica Stević je studentkinja Fakulteta politčkih nauka i mlada spisateljica koja je već sa sedamnaest godina objavila knjigu poezije.

Na Instagramu redovno kači svoju poeziju i otvoreno na svom profilu priča o kožnoj bolesti sa kojom se bori godinama. Milica stavlja akcenat na prirodan izgled i kačeći svoje fotografije bez šminke pomaže devojkama da se osećaju dobro u svojoj koži kakva god ona bila.

foto: Printscreen/Facebook

Milica je otvoreno za portal Žena.rs govorila o problemu sa kojim se ona suočava svakodnevno, kao i mnoge druge mlade žene, jer smatra da se o tome nedovoljno priča.

Rozacea se pojavila kada joj je preminuo otac

Milica navodi da joj se bolest pojavila kada je imala dvanaest godina, usled jakog stresa kada joj je preminuo otac.

- Generalno mislim da se mladi ljudi jako teško privikavaju na novonastale stresne situacije. Meni je kao posledica stresa koji sam kao mala doživela, konkretno smrt oca, nastala autoimuna kožna bolest koja se zove rozacea. Bolest se sa godinama sve više razvijala i došla sam do trećeg stadijuma bolesti. Išla sam i kod lekara, ali nikad nisu sumnjali da je ta bolest u pitanju jer se ona javlja kod adolescenata u jako malom procentu - rekla je studentkinja.

Milica navodi da je do sada pokušavala da je leči na sve moguće načine. Lekari je uveravaju da je nemoguće da se izleči ova bolest jer spada u hroničnu vrstu bolesti kao vitilgo, psorijaza i albinizam. Pokušavala je da je leči raznim lekovima, kremama i biljnom ishranom ali ništa nije dalo rezultate.

"Ne slušaju šta pričam, procenjuju stepen mog crvenila"

Ilustracija foto: Profimedia

- Sa šestnaest godina sam krenula u da se bavim modelingom i svi su me jako diskriminisali zbog lica. Smatram da su danas postavljeni neki standardi lepote, nešto što nije nedostižno ali je iluzorno juriti savršenstvo. Svakodnevno me ljudi pitaju šta mi je sa licem, što sam toliko crvena. Ljudi kad me vide imaju najbolje savete, kako izlečiti, kako da popravim lice, ali često mi stvaraju pritisak. Imam osećaj da me ljudi ne slušaju šta pričam, nego procenjuju stepen mog crvenila u datom trenutku - iskrena je Milica.

Rozacea kao bolest je psihosomatsko oboljenje koje ima razne svoje okidače, reaguje na odredjenu hranu, cigarete, kafu a najviše na stres i sunce.

- Veoma interesantno je to što mi najviše reaguje kada sam zaljubljena, i onda me najviše boli lice - kroz smeh je prokomentarisala "nekonvencionalna" na Instagramu.

"Šta će tebi rozacea u dvadeset godina?"

Milica govori da je često ljudi pitaju da li je ova bolest zarazna ali ima razumevanja za ovakve stvari jer zna da ljudi imaju strah od nepoznatog. Kako navodi najteže joj je do sada pala diskriminacija koju je doživela na fakultetu.

- Profesorka me je pitala na ispitu : “Šta će tebi rozacea u dvadeset godina? " Prema mojoj proceni moj odgovor je bio za deset ali ona je meni dala devet jer je smatrala da ja zbog svoje bolesti imam tremu i nemam dovoljno samopouzdanja. Zatim je okrenula da vidi moju sliku na indeksu gde nosim puder i rekla: “Hoću da mi na sledeći ispit dođes sa ovakvim tenom.” Ja sam ustala, uzela indeks, okrenula se ka kolegama, otvorila stranu gde mi je fotografija i rekla da tu nosim puder, a da ovako zapravo izgleda moja koža - prisetila se Milica lošeg iskustva.

foto: Printscreen/Facebook

Govori da se godinama borila sa pogledima I kritikama. Dobijala je komentare da nije čista, da ne brine dovoljno o svojoj higijeni. Ljudi koji se ne razumeju niti znaju šta je ova bolest imali su bolje savete od dermatologa koji su je pritom ubeđivali da nikada neće izlečiti svoje lice.

- Sve me je to dovelo do anksioznog i depresivnog stanja. Ja kao racionalna i samosvesna osoba nikad nisam bila opterećena fizičkim izgledom i nerealnim standardima lepote, ali kao jedna mlada žena želim da se osećam prihvaćeno i normalno u današnjem svetu. U moru fotošopiranih slika, filtera i šminke želim da osvestim žene da su problemi sa kožom itekako učestali. Zbog toga često kačim slike bez šminke. Naravno ponekad i ja podlegnem pritisku da provučem sliku kroz filter ali ono što želim da znate je da nikada nećemo moći da fotošopiramo život i svoje unutrašnje stanje, onako kako se mi osećamo sami sa sobom van Instagrama. Trenutno lepa fotografija može da nam da određeno samopuzdanje koje je kratkotrajno - savetuje studentkinja devojke.

Milica se sa svojim problemom bori već jedanaest godina i smatra da će je najbolje razumeti ljudi koji se bore sa istim ili drugim zdravstvenim problemom toliko dugo.

- Teško je ne izgubiti veru u potpuno izlečenje pogotovo kada vam stručnjaci govore da je to nemoguće. Ja želim da prenesem poruku da pre svega nikada ne odustajete od svojih snova, što znači da nikada ne odustanete od sebe.

(Kurir.rs/BlicŽena)

Bonus video:

05:43 ZATVARALI SU ME U SOBU, A JA SAM BEŽAO KROZ PROZOR! Glumac se dotakao mlađih dana: Nastavnici su me ČUPALI ZA UŠI