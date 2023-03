SRPKINJE ISKRENO OTKRILE ZAŠTO SU VARALE PARTNERE: Ove razloge nikada ne biste očekivali! Evo šta se deswilo kada su to uradile!

U vreme kada je monogamna veza u krizi sve se češće dešava da neko od partnera prevari i time zauvek naruši kvalitet odnosa. Mnogi pokušavaju da otkriju zašto ljudi imaju potrebu da varaju svoje partnere, a sada su Srpkinje priznale zašto su one varale svoje momke.

Ksenija (28)

Ja sam prevarila dečka kog sam volela i s kojim sam bila u savršenoj vezi sa svojim najboljim drugom. Najbolji drug i ja smo se znali od detinjstva, međutim, jednom smo se napili, hormoni proradili i imali smo seks. Dogovorili smo se da nećemo nikome reći, pravili se kao da se ništa nije desilo, međutim, sve je bilo drugačije. Ja sam počela da gajim simpatije prema njemu, ali sam ih suzbijala da ne bih uništila prijateljstvo i vezu sa svojim dečkom.

Nakon dve i po godine desio se klasičan scenario, dečko me je prevario sa njegovom drugaricom i to je bukvalno najbolji primer karme. Sve se nekako posložilo samo od sebe. Zaslužila sam to apsolutno i od tada se više ne zajeb**am s tim. Više ne varam, ne lažem, ne muljam jer sam osetila koliko boli kada ti se sve to vrati duplo jače.

Milica (24)

Ako ćeš najiskrenije, bilo mi je dosadno i trebao mi je seks. On je bio na nekom dugom putu, ja izašla u grad, malo popila i eto, desilo se. Varala sam još nakon toga uglavnom iz nekih debilnih razloga, bila sam mlada i glupa i u nekim bezveze vezicama. Sve je to bilo nekako neozbiljno pa sam se i ja tako ponašala.

Ljiljana (29)

Zato što mi nije pružao dovoljno pažnje, osećala sam se konstantno zapostavljeno. Uvek sam ja bila ta koja je njega cimala, uvek sam ja organizovala sve, planirala izlaske i putovanja…Onda sam upoznala lika koji me je oduvao s nogu i bio tu za mene u nekim teškim momentima. Dogodio se poljubac u trenutku slabosti nakon čega sam ostavila dečka i započela vezu s njim.

Zabavljali smo se neko vreme ali je i to puklo. Sve u svemu, ne znam da li se to računa kao prevara, meni je bila, nebitno što je samo poljubac. Izdala sam nekog tim činom.

Maja (30)

Bila sam u baš toksičnoj vezi, stalno smo se svađali, bilo je baš baš loše. Par puta sam mu našla neke poruke i jednostavno sam znala da me vara. To mi je dalo zeleno svetlo da i ja njega mogu da prevarim. I tako smo se vukli mesecima, varali jedno drugo, a pravili se da je sve to normalno.

Ma pakao, na kraju nikome ništa dobro to nije donelo.

Sanja (32)

Upoznala sam jednog dečka u gradu, skontali smo se od starta. Prijalo mi je njegovo društvo iako sam imala dečka. Jedan dan me pitao da li bih išla s njim u Crnu Goru za vikend. Ja budala pristala i naravno prevarim dečka. Osećala sam se užasno, grizla me je savest.

Čim smo se vratili u Beograd, priznala sam sve dečku i raskinula s njim. Sa ovim drugim sam takođe prekinula svaki kontakt. Bila sam klinka doduše kada se to desilo, ali svakako jedna velika lekcija. Od tada mi ne pada na pamet da varam.

Kristina (33)

Prevarila sam ga da on mene ne bi prevario prvi. Taj moj bivši je bio veliki ženskaroš i pričao mi je kako je svaku devojku s kojom je bio prevario. Ja sam zbog toga umislila da će naravno to i meni da uradi i da bih sprečila povredu svog ega jelte, prevarim ja njega prva. Onda skapiram da sam samo sebe još više ukopala i da me to uopšte nije usrećilo.

Ana (28)

Jedan dečko mi je rekao da je najgora stvar koju mogu da mu uradim jeste da ga prevarim i onda sam ga ja namerno prevarila iz nekog inata, otkud znam.

