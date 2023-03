ŽENE IZ SRBIJE ODGOVARAJU NA PITANJA KOJA MUŠKARCI NE SMEJU DA IM POSTAVE: Zašto idu zajedno u toalet i da li glume vrhunac?!

Seks je prijatan i za muškarce i za žene i mada je potpuno normalan i urođen, oko njega često postoji tabu, koji dovodi do toga da retko razgovaramo o tome šta nam i zašto prija i šta želimo.

Žene ne pričaju dovoljno o svojim muškarcima, a muškarci ne postavljaju pitanja koja ih zanimaju ženama. Ovo su neka od pitanja koje je muškarce sramota da postave i odgovora žena iz Srbije na njih.

foto: Shutterstock

Da li prilikom oralnog seksa treba da se fokusiramo na klitoris ili da stimulišemo i ostale delove te zone?

Molim vas fokusirajte se na klitoris. Zaista nema potrebe da lutate i da pokušavate da budete maštoviti, jer život nije film i ne osećamo nikakvo uzbuđenje dok nam rasejano obrađujete ceo aparat, malo prepone, malo usmine, malo napred, malo pozadi. Ne. Klitoris je početak i kraj svake priče kad je ženski orgazam u pitanju.

Nebrojeno puta mi se desilo da sam usred oralnog seksa u fazonu da kažem liku ajde dođi da ti pustim video da vidiš kako se to radi. Ili se toliko smorim dok se dešavaju ti njegovi pokušaji i lutanja oko klitorisa da zaboravim šta radimo pa počnem na primer u glavi da pravim spisak za kupovinu.

Da li se tebi stvarno sviđa da progutaš ili to radiš zbog mene?

Meni nema većeg zadovoljstva nego da jednu tako dragocenu izlučevinu stavim u sebe. Ja na taj način iskazujem svoju ljubav. Nikada ne bih radila ništa što mi ne prija pa samim tim ne bih gutala samo da bih ugodila nekome. Mislim da muškarci mogu da vide kada žena to radi na silu, prosto se oseća. Druga je stvar kada radiš to iz ljubavi, tu nema nikakvog gađenja već je to najlepša stvar na svetu.

foto: Shutterstock

Da li ćeš pomisliti da sam gej ako ti kažem da bih voleo da mi diraš guzu?

Apsolutno ne. Svesna sam da je muškarcima tu erogena zona i prava je šteta ne iskorisiti je hehe. Muškarci uglavnom odbijaju da im se vršlja tamo dole iz nekih meni nepoznatih razloga, verovatno se plaše da ćemo pomisliti da su gej (kao da je to nešto strašno?).

Imala sam jednog momka koji nikada nije imao gej iskustvo ali je obožavao da se igra s tim delom tela. Jednostavno je bio siguran u svoju seksualnost i ništa nije moglo da mu poljulja tu činjenicu.

Da li masturbiraš van kuće i koliko često?

Masturbiranje je stavljeno u “ćošak” najnepravednije, kada su žene u pitanju. Naravno da masturbiram kad god osetim uzbuđenje koje bih želela da osvestim kroz orgazam. Masturbacija MORA da se normalizuje.

Zašto glumiš orgazam?

Nikada, ali nikada ne glumim orgazam. Ako se ne desi, ne desi se, u tome nema ništa loše. Zašto se ženama nameće ta krivica da se osećaju loše zato što nisu doživele orgazam? Glupost. Naravno da je sjajno kada doživim to zadovoljstvo, ali Bože moj, ako izostane tog puta, prosto se tako desilo, organizam je tako želeo, moj mozak takođe, a ne moj dečko.

foto: Profimedia

Da li bi imala seks sa nekim svojim muškim prijateljem?

Ne, jer sam se opekla dva puta. Prvi put sam izgubila najboljeg prijatelja zbog pijanog seksa nakon kog se on zaljubio u mene. Drugi put sam spavala isto sa dobrim drugarom nakon pijane noći i seks je bio užasan. Oba odnosa su se promenila nakon seksa, promenila se dinamika, uplele su se neke nove emocije… Ništa dobro nisam imala od toga, tako da se ne bih zezala s tim. Zašto da izgubim dobrog prijatelja zbog jedne noći zezanja?

Da li će te odbiti ako odmah pokažem svoju nežnu stranu i da imam osećanja prema tebi?

Volela bih da je odgovor „ne“ i bolje bi i za mene bilo da je tako, ali na žalost moja praksa pokazuje da mi nežni, osetljivi muškarci na početku veze nisu privlačni. Meni je oduvek na početku privlačan neki spolja nadrkani tip koji je zapravo mnogo dobar. Nežnost nije mana naravno, ali to prirodno između dvoje ljudi treba da dođe vremenom. Ili sam ja samo izgubila veliki deo nežnosti s raznim budalama.

Ako mi odmah odgovaraš na svaku poruku, da li to znači da želiš seks sa mnom?

Naravno da ne. Odakle takvo shvatanje? Ja živim još u onom vremenu kada devojka nije odmah „dala“ dečku, nego ju je čekao nekoliko meseci. Konkretno, moj dečko je mene čekao godinu dana. Godinu dana! Slao mi je poruke non-stop, odgovarala sam mu odmah, kao iz topa i opet nije dobio seks tada. Eto.

foto: Profimedia

Da li uzimaš u obzir za ozbiljnu vezu muškarce koji nemaju dobar posao, auto i stan?

Ne. Zavisi u kom trenutku života ulazite u vezu, ali u onom trenutku kada je shvatate ozbiljnom, važno je da dvoje ljudi imaju barem slične ambicije. Kada su partneri u nesaglasju kada su ambicije u pitanju, veoma često može doći do nezadovoljstva. Ne morate biti isti kada su mnogi stavovi u pitanju, ali morate imati barem slične ciljeve. Ukoliko žena ima dobar posao, sigurno je da dugoročno neće funkcionisati s nekim ko je nezaposlen. Surovo, ali…

Da li bi ti smetalo ako očekujem da podelimo račun ili da nekad i ti platiš ceo račun?

Ne bi mi smetalo, zašto je on dužan da uvek sve plaća, posebno ako smo već neko vreme zajedno. Problem nastaje ako je zapravo neki prikriveni parazit, pa mic po mic počnem ja sve da plaćam i onda se okrenem a uveliko ga nosim na grbači.

Da li više voliš pivske stomačiće ili trbušnjake?

Pivske stomačiće obožavam jer su mi muškarci sa trbušnjacima kao po nekom pravilu baš dosadni i narcisi (bar ovi koje ja poznajem). A i ja sam žena bez trbušnjaka, pa eto. Mislim da niko ne voli gojaznost, ali stomačić ne može da smeta.

foto: Shutterstock

Šta da radim kad se nekoj ženi vidi mrlja od menstruacije, a da ona toga nije ni svesna?

Priđeš joj, kažeš joj sledeće „Izvini, samo jedno pitanje“, priđeš još bliže i šapneš „Imaš na pantalonama nešto, zaveži duks, jaknu ili šta imaš, a ako nemaš, posluži se mojom jaknom“. Prosto i jednostavno.

Kako treba da se ponašam kad se zadesi da na ulici noću hodam iza neke žene?

Pređi ispred nje. Šalim se, ako kreneš da ubrzavaš, može da pomisli da je juriš. Svakako ne treba da previše gledaš u nju, ali ni da se preterano trudiš da skreneš pogled, svaka napetost se u takvim situacijama može protumačiti kao pretnja.

Ako ti je neprijatno, eventualno pređi na drugu stranu ulice, ali tako da može da te vidi, nemoj ni naglo da nestaneš. Verovatno je najbolje da ne razmišljaš o tome nego da normalno ideš svojim putem i ponašaš se kao što bi i da je dan.

foto: Profimedia

Zašto vi žene uvek idete zajedno u toalet i o čemu pričate?

Uf, osećam se loše što odgovaram na ovo, kao da kršim „girl’s code“. Ja svoju drugaricu vodim u toalet sa mnom da bismo na brzinu ispričale koga smo videle, šta se dešava, kao neki presek stanja sa događaja. Pričamo kako nam je namignuo lik iz benda, kako smo previše popile, tešimo devojku koju prvu put vidimo u životu i govorimo joj kako treba da ostavi dečka.

Zatim, tu je da mi zategne bretelu od brusa, da joj pokažem kako sam izdepilirala noge, da mi namesti frizuru, da mi pomogne da skinem fleku od piva koje je neko prosuo na mene. Idemo zajedno da bismo pobegle od njenog bivšeg, od koleginice s posla, od mamine prijateljice. Devojke takođe idu zajedno u toalet kako bi držale glavu jedna drugoj u slučaju povraćanja.

(Kurir.rs/Zadovoljna.rs)

Bonus video:

06:41 GLEDAO SAM SEKS, IZABRAO BIH ANĐELU ZA SEBE BEZ DVOUMLJENJA! Moka ostavio voditeljku bez teksta: ODVALIO BIH NJENE RODITELJE