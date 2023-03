PRE NEGO ŠTO KRENETE U AKCIJU U KREVETU, POGLEDAJTE NA SAT! Vreme je ključno jer doba dana upravlja željom, a evo kad je NAJBOLJE

Seksolozi su odavno, između ostalog, utvrdili da seksualno zadovoljstvo, kako muškaraca tako i žena u velikoj meri zavisi i od toga u kom razdoblju dana se seksaju.

Krenulo se od pretpostavke da na seksualnu želju utiču polni hormoni koji se oslobađaju tokom menstrualnog ciklusa.

Podaci su pokazali da su 'slobodne' žene aktivnije u početnoj fazi ciklusa, kada estradiol kontroliše sazrevanje jajašca u jajnicima, a 'vezane' kad je nivo progesterona najviši - što je na početku i na kraju ciklusa. Stoga, uz ostale faktore, menstrualni ciklus podsvesno upravlja željom, uz razdoblje dana u kojem ćete se seksati.

Dakle, pre nego što krenete u akciju, pogledajte koliko je sati - da vidite kakve su šanse za savršeni užitak.

- Seks-bioritam ne uzimajte zdravo za gotovo jer ljudi nisu mašine. Ako vas partner odbije, to ne znači da je ljubav nestala. Njegov je libido možda 'na pauzi' - objasnio je seksolog Piter Plac.

Između 6 i 8 sati

Žena: Iako je budna, njeno telo još nije spremno za seks. Nivo melatonina još je previsok, a ni telesna temperatura nije dovoljno visoka, ali će ona sigurno uživati ako je partner počne buditi poljupcima, nipošto ne preskačući predigru. Učinite to iskustvo lepim i usporenim.

Muškarac: Seksualna uzbuđenost je na vrhuncu jer njemu treba energija za novi dan. Tad su brzi na okidaču pa žena ne može očekivati ništa više od seksa 'na brzaka'.

Između 8 i 10 sati

Žena: Ona je sada potpuno budna i spremna za seks. Nivo endorfina - hormona radosti - u to vreme u njenom telu doseže maksimum pa joj neće trebati dugo da se uzbudi.

Muškarac: Njegov um već je usmeren na posao. Nivo testosterona kod muškarca u ovo doba se već spušta i pomalo vraća u normalu pa bi se mogao prilično teško 'uzbuditi'.

Između 10 i 12 sati

Ona: Ženini receptori za ukus sada su jako izoštreni. Upravo je zato kasno prepodne idealno vreme za maksimalni užitak u oralnom seksu.

On: Muškarac sada vreme provodi u razmišljanjima. To je razlog zbog kog će u ovo doba dana on radije razmišljati o seksu nego napraviti konkretan korak prema tome da se nešto od toga zaista i ostvari.

Između 12 i 14 sati

Ona: Ženska aktivnost u ovo doba dana dostiže vrhunac, no ta aktivnost nema baš nikakve veze sa seksom. U ovoj fazi žena se teško opušta i ne može se baš fokusirati na seks.

On: Muškarac je sada raspoložen za igrice. No njegova izvedba u ovo doba dana uveliko zavisi od partnerke. Ako je ona kojim slučajem raspoložena za strasti, on će dati sve od sebe da je zadovolji.

Između 14 i 16 sati

Žena: Ženski reproduktivni sistem u ovo doba potpuno je spreman za začeće. Ona baš i nije raspoložena za dugo i polagano vođenje ljubavi, već za akciju na brzaka, s mrvicom sado-mazo uzbuđenja.

Muškarac: Seme koje proizvode muški reproduktivni organi oko 16 sati je najkvalitetnije. Dakle, ovo je najbolje vreme za seks, ako želite zasnovati porodicu.

Između 16 i 18 sati

Ona: Većina žena je nesposobna za aktivno vođenje ljubavi tokom ovih sati, no možda im ne bi smetao jedan 'na brzaka' u lenjo poslepodne. Dakle, možda ipak neće odbiti muškarca ako on pokaže želju za nežnostima.

On: Muškarac je spreman za akciju, ali ne za upuštanje u lagani seks. Jedan brzinski, koji će ga osloboditi stresa i negativne energije, dobro bi mu došao.

Između 18 i 20 sati

Ona: Vreme večere je i njoj je potrebno da nadomesti nedostatak energije. Senzorni živčani završeci u ušima su u to doba najosetljiviji pa će uživati u šaputanjima u uvo.

On: Muškarac je u ovoj fazi koncentrisan na fino jelo i na to da se malo odmori, tako da mu seks sada baš i nije na prvome mestu, prenosi 24sata.hr.

Između 20 i 22 sati

Žena: Sada je najbolje vreme za odlazak u krevet i nežnosti. Žena je puna energije, osobito ako je pojela finu večeru. Spremna je da deluje na sopstvenu inicijativu. Preporučuje se da joj se potpuno prepustite.

Muškarac: On je u ovo doba spreman ići korak dalje i ispuniti svaku partnerikinu želju. I muški i ženski polni sati otkucavaju jednako u ovoj fazi.

Između 22 sati i ponoći

Ona: Nivo melatonina kod žene dramatično raste oko ponoći, a telo pada u duboki san. Čak i ako je budna, seksualna budnost u ovo doba opada. Međutim, ona se oseća romantičnije, pa nije loše probati.

On: Muškarac se oseća potpuno opušteno, iako još ne spava. Mogao bi biti spreman na dugi i spori seks. Jednostavno, treba otpustiti preostali deo energije kroz seks kako bi mogao mirno i čvrsto zaspati.

Između ponoći i 6 sati

Ona: Njenom telo treba odmor. Međutim, neki se mogu seksati i u polusnu. Mnoge žene koje nikada nisu doživele orgazam doživele su vrhunac zadovoljstva upravo vodeći ljubav u snu. Fenomen ima veze sa stanjem potpune opuštenosti koja se pojavljuje u snu. No partner bi trebao biti budan da odradi svoj deo posla.

On: Muškarac u ovo doba duboko spava te bi trebalo jako puno truda da uspete da ga probudite i nagovorite na seks.

(Kurir.rs)

