NAJČEŠĆI RAZLOG ZBOG KOG SE PAROVI RASTAJU: Advokatica ZA RAZVODE otkrila zapanjujuće podatke, a u OVO DOBA GODINE je ekspanzija

Poznata brakorazvodna advokatica, Ajša Vardag, koju nazivaju "divom razvoda", kaže da se većina parova rastaje zbog istog problema, te da je određeno doba u godini gore od ostalih. Vardag je radila na brojnim slučajevima visokoprofilisanih osoba. Radila je i na slučaju Radmaher protiv Granatina iz 2010, koji je promenio zakon kako bi predbračni ugovori bili pravno sprovedivi u Engleskoj i Velsu.

Osobe se s godinama menjaju

Sve više ljudi, kaže Ajša, uništava svoje veze zbog tehnologije. Od fotografija i poruka koje razmenjuju s drugim ljudima do partnera koji kreiraju lažne profile na aplikacijama za upoznavanje kako bi uhvatili supružnika u prevari. Ipak, kaže da se najčešći razlog razvoda s vremenom menja.

foto: Profimedia

"Već dugo vremena govorim da se većina razvoda događa jer osoba s kojom živite više nije osoba s kojom ste se venčali. I to je u osnovi ono što rastavlja ljude. To se može dogoditi bez obzira na to koliko je brak nekada bio dobar", rekla je za Mirror.

"Često sam viđala, kao brakorazvodna advokatica, da deca ubrzavaju proces. Kad se dete pojavi, jedan od roditelja može da radi duže, a drugi počinje da se druži s drugim roditeljima i tako polako dolazi do odvojenih svetova u kojima žive", dodala je.

foto: Profimedia

Najviše razvoda nakon praznika

S vremenom parovi počinju da otkrivaju da imaju sve manje zajedničkog i na kraju gube suštinu onoga što ih je privuklo jedno drugom, rekla je. Vardag je i sama razvedena, te kaže da je važno shvatiti da ponekad stvari samo treba da idu svojim tokom i da to nije ničija krivica. Kod razvoda je, kaže, bitno da sve završi u prijateljskim odnosima.

Otkrila je i da parovi najčešće podnose zahteve za razvod braka prvi radni ponedeljak nakon božićnih i novogodišnjih praznika. Takođe, tvrdi da je zbog porasta troškova života sve više parova zarobljeno u domaćinstuv s bivšim partnerima nakon rastanka. Neki su prisiljeni da dele kuću s bivšim partnerom, dok su drugi morali da se presele kod roditelja ili pronađu cimere.

(Kurir.rs/ Index.hr)

