GODINAMA SAM U TAJNOJ VEZI SA ŠEFOM, A ON SE OŽENIO DRUGOM I UNIŠTIO ME: Kad mi je saopštio vesti, potpuno sam se slomila

34-godišnja žena se razočarala kada joj je šef s kojim je bila u vezi godinama priznao da se oženio drugom.

"Uvek mi je obećavao da ćemo biti zajedno, ali šef mi je upravo rekao da se oženio drugom ženom. Devastirana sam. Godinama smo bili zajedno i osećala sam se posebno", počela je svoju priču jedna razočarana žena.

foto: Profimedia

Zatim je ispričala psihijatrici kako se sve odvijalo kako bi mogla da joj pomogne: "Imam 34, a on 40 godina. Bili smo prijatelji s povlasticama četiri godine. Iako smo nekoliko puta spavali zajedno, uvek sam govorila da ne želim tajnu kancelarijsku vezu. Nisam imala pojma da je počeo da viđa nekog drugog. Kad mi je rekao da će se venčati, nije mogao ni da me pogleda. Rekao je da su se upoznali na društvenim mrežama i da je to bila afera.

Osećam se tako povređeno, izdano i zbunjeno. Nikad više ne želim da vidim ovog čoveka, ali moram da radim s njim. Kako mogu da prebolim ovo", pitala je psihijatricu.

foto: Profimedia

"Zvuči kao da je želeo da pojede celu tortu. Bilo kako bilo, on nije čovek za kog ste mislili da je taj, a vi zaslužujete bolje", rekla joj je psihijatrica, pa nastavila:

"Vreme će vam olakšati bol i pomoći će vam da razgovarate s nekim. Ako možete da se preselite u drugo odeljenje na poslu ili pronađete novi posao, to će olakšati stvari", poručila joj je, piše The Sun.

(Kurir.rs/ The Sun)

Bonus video:

08:00 SVAKI 4 BRAK U SRBIJI ZAVRŠI SE RAZVODOM, PREVARA GLAVNI UZROK: Stručnjak objasnio kako vara žena, a kako muškarac RAZLIKA OGROMNA