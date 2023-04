NAJBOLJE POZE ZA VIŠESTRUKE VRHUNCE! U krevetu probajte ove trikove i uživaćete kao nikad: Nisu teški, a svi uživaju u njima!

Ako se osećate dovoljno hrabro u krevetu, možete isprobati ove uzbudljive seksualne poze koje bi vam mogle dati nekoliko orgazama u samo jednoj sesiji.

Od nižih nivoa stresa do boljeg fokusa, vrhunac čini čuda za vaše zdravlje i oseća se apsolutno neverovatno. Ako želite da se malo rastegnete, evo nekoliko seksualnih pozicija koje vredi isprobati, a određene tehnike mogu čak dovesti do višestrukih orgazama.

Spušteni dogi

Stanite u tradicionalni položaju seksa u ovom stilu, ali umesto da se sagnete na ruke, stavite laktove na krevet ili jastuk. Ovo ne samo da će vašem partneru dati potpunu kontrolu, već će i povećati intenzitet zadovoljstva. A ako je to slučaj, to bi moglo dovesti do mogućnosti višestrukih orgazama.

Lotus koji sedi

Ovim pokretom, muškarac mora da sedi prekrštenih nogu dok mu vi opkoljavate nogama njegov struk za maksimalan prodor. To će poboljšati iskustvo i pružiti maksimalno zadovoljstvo koje može dovesti do nekoliko orgazama.

Most

Ovo je jedan od najlakših, ali i najintenzivnijih položaja u seksu. Počnite tako što ćete zauzeti misionarski položaj za seks. Neka vaš partner sedne i podigne vaše kukove, a zatim polako stavite noge na njegova ramena. Kako se stalno krećete gore-dole, to može dovesti do više vrhunaca.

Obrnuta kaubojka

I konačno, sa ovom pozicijom imaćete potpunu kontrolu nad dubinom i brzinom prodiranja. Počnite tako što ćete sedeti na svom partneru, okrenuti prema njegovim stopalima i neka savije noge. Čvrsto ga držite za kolena i pustite ga da uđe u vas s leđa, prenosi Dejli star.

