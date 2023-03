UŠLI STE DA VIDITE "ŠTA IMA", PA POTROŠILI PARE? Svi prodavci koriste jedan TRIK kojim vas će vas uvek NAMAMITI da kupite nešto!

Sigurno vam se nebrojeno puta dogodilo da ste u određene prodavnice ušli "čisto da pogledate ponudu". Iako niste planirali ništa da kupite, shvatite da ste na kraju izašli sa novim stvarima i neplanirano potrošili novac koji je bio namenjen za druge potrebe?

U tome veliku moć igraju psihološki trikovi kojima se služe prodavci. Naravno, ništa bez marketinških stručnjaka koji sitnicama i te kako povećavaju prodaju.

Ovo se posebno odnosi na butike koji imaju raznorazne načine da animiraju kupce. Jedan od njih je muzika, za koju je dokazano da provereno povećava profit. Kako? Istraživanja su pokazala da muzika pojačava želju za kupovinom, jer deluje poput opijuma.

U trenutku kada uđete u prodavnicu, reaguje deo mozga koji prima i analiza informacije dobijene preko čula. Pod uticajem melodije smanjuje se lučenje hormona stresa, a povećava lučenje endorfina, hormona sreće.

Možda ste se ponekad iznervirali jer muzika u butiku "trešti". Nije bez razloga - što je jača i brža, vi više i brže kupujete. Prema rečima psihologa, ovde se radi o marketinškom triku koji manipuliše našim raspoloženjem. Muzika ima neopisivu moć - pokreće i opušta ljude, navodi ih da misle i da se ponašaju na određen način.

Možda ne biste rekli da vesele numere usporavaju ljude, ali takav je slučaj kada se posmatra iz ugla kupovine. Kupci se na taj način zadržavaju u radnji, što prodavcima povećava šanse da će ostvariti dobar profit.

Ono što je interesantno, to je da stručnjaci tvrde da ovaj trik ima najveći uticaj na populaciju od 20 do 25 godina. Jedno od prvih istraživanja komercijalnog efekta muzike sprovedeno je još 1982. godine u Americi. Rezultati do kojih se tom prilikom došlo, prvi put su jasno ukazali na mogućnost korišćenja muzike za animiranje kupaca. Prodaja u radnji u kojoj je svirala muzika porasla je za čak 28 odsto.

